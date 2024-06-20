Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00, 20.00 ve 21.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 07.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1860 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1867 lira 49 kuruş oldu.