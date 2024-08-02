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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1749 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 10,4 azalarak 1 milyar 723 milyon 341 bin 58 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00 ve 18.00 ile 23.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 12.00'de 1749 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 632 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 619 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.