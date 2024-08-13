Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 10,7 artarak 1 milyar 917 milyon 457 bin 946 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 147 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 717 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 731 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 63 lira olarak belirlendi.