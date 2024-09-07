Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 37 azalarak 1 milyar 32 milyon 336 bin 237 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 799 lira 1 kuruş, en düşük saat 11.00'de 235 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1742 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1761 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1598 lira 99 kuruş olarak belirlendi.