Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 20,85 azalarak 1 milyar 53 milyon 283 bin 211 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'da 2 bin 799 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 504 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1812 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1822 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 899 lira 67 kuruş, en düşük 924 lira 11 kuruş olarak belirlendi.