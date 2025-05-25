  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
Takip Et

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1400 lira olarak belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Spot piyasada elektrik fiyatları
Takip Et

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 59,4 yükselerek, 1 milyar 734 milyon 235 bin 194 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 17.00-00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 06.00'da 1400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 903 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 964 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 129 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA