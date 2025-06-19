Spotify 2024 Türkiye raporunu açıkladı: Türk sanatçıların kazancı 2 milyar TL oldu!

Spotify, Türkiye'deki müzik streaming ekonomisine dair yerel veriler içeren ilk Loud&Clear raporunu yayımladı. Şirketin her yıl global ölçekte hazırladığı bu rapor, müzik endüstrisinde dijital gelir akışlarına dair veriler sunmayı amaçlıyor.

2024 verilerine göre, Spotify dünya genelinde müzik endüstrisine 10 milyar dolardan fazla ödeme yaptı. Bu tutar, müzik gelirlerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

Türk sanatçılar 2024'te Spotify'dan 2 milyar tl gelir elde etti

Yayımlanan verilere göre, Türkiye'deki sanatçılar 2024 yılı içinde Spotify üzerinden toplamda 2 milyar TL'nin üzerinde gelir elde etti. Ayrıca, sadece Spotify'dan 1 milyon TL'nin üzerinde gelir kazanan Türk sanatçıların sayısı, 2021'e kıyasla yaklaşık üç kat arttı.

Türk dinleyiciler yerli müziği tercih ediyor

Raporda, Türkiye'deki kullanıcıların büyük oranda yerli müzik dinlemeyi tercih ettiği görüldü. 2024 yılı boyunca Spotify Türkiye'nin günlük Top 50 listelerinde yer alan şarkıların yüzde 90'ından fazlası Türk sanatçılara aitti. Aynı dönemde Türk kullanıcılar, Türk sanatçıların şarkılarından oluşan yaklaşık 100 milyon çalma listesi oluşturdu.

Telif hakkı gelirlerinin yarısından fazlası yurtdışından

Türkçe müzik, Türkiye sınırlarının ötesinde de daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış görünüyor. 2024 yılında Türk sanatçılar, kullanıcılar tarafından oluşturulan 289 milyondan fazla çalma listesinde yer aldı; bunların 191 milyonu başta ABD ve Almanya'dakiler olmak üzere Türkiye dışındaki dinleyiciler tarafından oluşturuldu. Bu durum, telif gelirlerine de yansıdı. Rapora göre, Türk sanatçıların Spotify'da elde ettiği telif hakkı gelirlerinin yarısından fazlası yurtdışından geldi.

Global telif gelirleri yaklaşık iki katına çıktı

Veriler ayrıca, 2024 yılında Türkçe müziğin Spotify'da en hızlı büyüyen diller arasında yer aldığını ortaya koydu. 2021'den bu yana Türkçe müziğe ilişkin global telif gelirleri yaklaşık iki katına çıktı. 2024 yılı itibarıyla bu gelirlerde yıllık bazda yüzde 37 oranında artış kaydedildi.

3.300 Türk sanatçı editoryal çalma listelerine eklendi

2024 yılı boyunca Türk sanatçılar, Spotify'da 2,8 milyardan fazla kez kullanıcılar tarafından ilk kez dinlendi. Aynı yıl içinde yaklaşık 3.300 Türk sanatçı Spotify'ın editoryal çalma listelerine eklendi.