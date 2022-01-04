SSB, orman yangınlarında görev alacak hava filosu için çalışma başlattı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) talebiyle orman yangınlarında kullanılmak üzere 5 büyük tanker uçak, 5 ambifik uçak ve 10 küçük tanker uçak için çalışma başlattı.

Özel kullanım uçakları, maliyeti yüksek hava araçları olduğundan üretilmiş ve tedarik edilmeye hazır hava aracı bulunmasında zorluklar yaşanıyor. Üretim ve montaj faaliyetleri göz özününe alındığında ilk uçağın teslim tarihi asgari 2 yılı buluyor.

Bu nedenle yangınla mücadele uçağı tedarik edilinceye kadar yüksek maliyetli hava gücü operasyonlarının maliyet etkin ve verimli olması amacıyla daha esnek ve uzun vadeli kiralanmasına yönelik uçak kiralama projeleri başlatıldı.

Bu kapsamda 2022, 2023 ve 2024 yangın sezonlarında kullanılmak üzere 20 uçak ve 55 helikopterin kiralanmasına yönelik ihalelere çıkıldı.

Teklife çağrı dosyaları 10 Ocak’a kadar temin edilebilecek

3 ayrı ihale kapsamında 5 büyük tanker uçak (asgari 8 ton tank kapasiteli), 5 ambifik uçak (asgari 5 ton tank kapasiteli), 10 küçük tanker uçak (2-4 ton tank kapasiteli) kiralanacak. İhaleler için teklife çağrı dosyaları 10 Ocak'a kadar temin edilebilecek.

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak helikopterler için de 3 ayrı ihaleye çıkıldı. İhaleler için teklife çağrı dosyası alma süresi 31 Aralık 2021'de doldu. Bu kapsamda, 10 gece görüş helikopteri (2,5-5 ton su atar), 10 ağır sınıf helikopteri (8 ton ve üzeri su atar), 35 hafif sınıf helikopteri (2,5-5 ton su atar) kiralanacak.