SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammında tablo netleşiyor: İşte muhtemel zam oranı

Yeni yıl yaklaşırken SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi aylıklarına yapılacak zam milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2025’in ilk yarısına yönelik maaş zammı için geriye sadece aralık ayı enflasyon rakamı kaldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Şubat 2024 verilerine göre; Türkiye’de SSK (4a) statüsünde 10 milyon 331 bin 694 emekli bulunuyor. Bağ-Kur (4b) statüsündeki emekli sayısı ise 2 milyon 715 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

İlk beş ayda yüzde 14,56 zam hak edildi

Türkiye’de emekliler ocak ve temmuzda olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son olarak Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam almıştı.

13 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi yılın ikinci yarısına yönelik olarak temmuzda yüzde 3.23, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde yüzde 2.88 ve kasımda yüzde 2,24’ü zammı hak etti.

Ocak 2025 emekli aylığına yapılacak zam için temmuz-kasım arasındaki enflasyon farkı kümülatif olarak yüzde 14,56’ya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi en az yüzde 15,44 zam alacak

Türkiye Cumhuriyer Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon beklentisine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 15,44 olacak.

Ancak Merkez Bankası’nın yüzde 44’lük hedefinin tutması için aralık ayında enflasyonun yüzde 0,077 gelmesi gerekiyor.

Aralık ayı enflasyonunun bu düzeyde kalması mümkün görülmüyor. Bu ay olduğu gibi aralık ayında da enflasyon beklenti üzerinde gelirse SSK ve Bağ-Kur emeklisi 13 milyonu aşkın kişinin Ocak 2025 zammı yüzde 15,44’ün bir miktar üzerine çıkacak.