SSM, 'Altay'a yerli motor için ihaleye çıktı

17 Ekim 2017

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), daha önce TÜMOSAN ile yürütülen ancak sonuçsuz kalan Altay tankına yönelik Güç Grubu Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ Projesi̇'ne ilişkin yeni ihaleye çıktı.

SSM, bir süredir üzerinde çalışılan Güç Grubu Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ Projesi̇ ihalesinin ilanını yayımladı.

Buna göre, ihale kapsamında, Altay tankının güç grubu ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için Türk sanayisinin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin azami derecede kullanılması hedefleniyor. Ortaya çıkacak ürünle Altay tankının güç grubu konusunda yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmak ve ihraç lisansına tabi olmayan güç grubunu geliştirmek amaçlanıyor.

Teknik destek sağlayıcıya takıldı

Proje için daha önce TÜMOSAN ile 190 milyon avro bedelle sözleşme imzalanmıştı.

Toplam 54 ay sürmesi planlanan proje kapsamında, "yurt içi mevcut imkan ve kabiliyetlerin azami derecede kullanılması ve ihtiyaç duyulması halinde yurt dışından teknik destek alınması suretiyle öncelikli olarak Altay tankında kullanılması planlanan güç grubunun tüm hakları Türkiye'ye ait olacak şekilde özgün olarak tasarlanması, geliştirilmesi, prototip üretimi, test ve kalifikasyonu" hedefleniyordu.

Avusturyalı AVL firmasından teknik destek almak için anlaşan TÜMOSAN, şirketin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle Teknik Destek Sağlayıcı Sözleşmesi'ni sonlandırmıştı.

TÜMOSAN'ın bu konudaki arayışlarının sonuçsuz kalması üzerine SSM ile imzaladığı sözleşme cezasız olarak karşılıklı feshedilmişti.

TÜMOSAN ve BMC cephesindeki gelişmeler

TÜMOSAN yetkilileri, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, yeni ihalede de "en güçlü aday" olacaklarını söylemişti. Yetkililer, yeni ihalenin şartları belli olmasa da "Önceki ihaleden yola çıkarak 5,5 yılda gerekli şartları kendi kaynaklarımızla sağlayabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Savunma sanayisinde motor geliştirme konusunda en sıcak gelişme ise 13 Ekim'de yaşandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile BMC arasında Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeyle BMC'ye yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması görevi verildi.

Kaynak: AA