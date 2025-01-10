St. Louis Fed Başkanı'ndan kritik mesaj: Faiz indirimleri daha dikkatli şekilde yapılacak

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, geçen ay Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını düşürme kararını "kıl payı bir karar" olarak değerlendirdi. Musalem, ekonomik görünümün dört ay önceki faiz indirim sürecine kıyasla farklılaştığını ve enflasyonun yüzde 2,5 ile yüzde 3 arasında sıkışıp kalma riskinin arttığını ifade etti.

Musalem, "Eylül ayında yarım puanlık daha cesur bir indirimle faiz indirim sürecine başlamayı desteklemiştim. Ancak o günden bu yana tablo değişti. Ekonomik veriler daha güçlü geldi ve enflasyon rakamları hedefin üzerinde seyretmeye devam etti. Bu durum risk algımı değiştirdi" dedi.

"Faiz indirimleri daha kademeli olmalı"

Musalem, ileriye dönük faiz indirimi adımlarının daha kademeli bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "Eylül ayında düşündüğümden daha yavaş bir indirim süreci uygun olacak" diye konuştu.

Ayrıca, geçen ayki toplantıda faiz indirimine gerek olmadığını savunan dört yetkiliden biri olmadığını belirten Musalem, bu yıl için iki faiz indirimi öngörüsünü koruduğunu söyledi. Bu tahmin, toplantıya katılan 19 yetkilinin genel projeksiyonlarıyla uyumlu bir çizgide bulunuyor.

Enflasyon ve işgücü piyasası dikkatle izlenmeli

Musalem, işgücü piyasasının güçlü seyrettiğini ve bunun yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ederken, "Fed’in asıl odaklanması gereken alan, hala sınırların dışında kalan enflasyon tarafıdır" dedi.

Kendi nötr faiz oranı tahmininin meslektaşlarının çoğundan daha yüksek olduğunu belirten Musalem, mevcut faiz oranlarının biraz daha az kısıtlayıcı olabileceğine işaret etti.

Musalem, bu yıl FOMC'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi olarak görev yapacak ve gelecekteki faiz kararlarında önemli bir rol üstlenecek.