"STA, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmini iki katına çıkarır"

Avrupa Türk Markalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İngiltere merkezli Truede Limited Kurucu ve Yöneticisi Zeynep Turudi, Birleşik Krallık ile gerçekleşen Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) değerlendirdi.

Anlaşmanın iki ülke açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Turudi, “İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Breixt) hemen hemen bütün bölgede bir tedirginliğe neden oluyordu. Türkiye’nin de AB’nin Gümrük Birliği anlaşmasında yer alması ve İngiltere’nin Birlik’ten ayrılma isteği nasıl bir durum sonuç yaratacağı konusunda kaygılar yaratıyordu. Şimdi bu kaygıların ortadan kalkmasının yanında İngiltere ve Türkiye arasındaki STA ile birlikte gelişmeler çok netleşti.” diye konuştu.

"Anlaşma iki ülke şirketlerini birbirlerine daha da yakınlaştıracak"

Türkiye ile İngiltere arasında hali hazırda 25 milyar dolarlık bir ticaret hacminin bulunduğunu belirten Zeynep Turudi, "Ocak ayında yürürlüğe girecek STA ile iki ülke arasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda 50 milyar dolara ulaşması çok gerçekçi bir beklenti olacak. Şuan 2 bin civarında Türk ve İngiliz şirketlerinin ortaklıkları var. Bu anlaşma önümüzdeki günlerde iki ülke şirketlerini birbirlerine daha da yakınlaştıracak ve ciddi ticaret alt yapısı oluşturacağını düşünüyorum. Bu anlaşma ile Türkiye, İngiltere için önemi daha da artan bir ülke konumuna geldi. Farklı ticari alanlarda gerçekleştirilen ticaret daha da şekillenecek ve artacak. Bu da Türk ekonomisine önümüzde yıllarda çok ciddi katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.