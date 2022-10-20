Stajyer maaşı ne kadar olacak?

Öğrenciler eğitimlerinin bir parçası olarak stajlarını gerçekleştirirken, bunun karşılığında stajyer maaşı alıyorlar. Güncel durumda stajyer maaşı 1.650,11 Türk lirası iken, artan enflasyon nedeniyle öğrenciler stajyer maaşı düzenlemesi bekliyor.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan e-İnsan programının tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stajyer maaşları konusunda açıklamada bulundu. Mevcut durumda asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden oranda stajyer maaşı alanların yeni yılda stajyer maaşı olarak asgari ücret seviyesinde stajyer maaşı alacaklarını açıkladı.

Buna göre 2023 yılından itibaren stajyer maaşının 5.500,35 Türk lirası olması bekleniyor.

Ulusal Staj Programı'na katılacak öğrenci sayısı artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programı'na katılacak stajyer öğrenci sayısının 150 bine çıkarılacağını söyledi. Erdoğan ayrıca staj sürelerinin de öğrenci ve kurumun rızasına bağlı olarak 3 aya kadar uzatılabileceğini belirtti. Ulusal Staj Programı kapsamında devletin 150 bin öğrenciye staj imkanı vermesine özel sektörün de destek vermesini isteyen Erdoğan, özel sektörün de benzer staj imkanı vermesi halinde toplamda 300 bin stajyere ulaşılmasını bekliyor.