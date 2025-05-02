Standard Chartered, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıkladı

İngiltere merkezli uluslararası banka Standard Chartered, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, özellikle varlık çözümleri ve küresel piyasalarda sergilediği güçlü büyüme sayesinde analist beklentilerinin üzerine çıkarak dikkat çekici bir kâr artışı elde etti.

Mart ayı sonunda tamamlanan üç aylık dönemde bankanın vergi öncesi kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 1,91 milyar dolardan yüzde 10 artışla 2,103 milyar dolara yükseldi. Net kâr ise 1,15 milyar dolar olan piyasa beklentisini aşarak 1,36 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1,22 milyar dolar seviyesindeydi.

Standard Chartered'ın bu güçlü performansı, yüksek faiz ortamına rağmen varlık yönetimi ve sermaye piyasalarında artan faaliyetleriyle ilişkilendiriliyor. Özellikle Asya pazarındaki stratejik büyüme ve dijital çözümler alanındaki yatırımların da bu sonuçlara katkı sağladığı belirtiliyor.

Bankanın yönetimi, 2025 yılı genelinde büyümenin devam edeceğini öngörüyor. Şirket, faiz oranları, piyasa volatilitesi ve jeopolitik risklere rağmen sürdürülebilir kârlılık hedeflerine bağlı kalacaklarını ifade etti.

Standard Chartered, daha önce 2024’teki performansıyla yatırımcılardan olumlu not almış ve sermaye yeterliliğini artırmaya yönelik stratejik adımlar atmıştı. İlk çeyrek sonuçları, bankanın bu ivmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.