Standart dışı ürün girişini engelledik

Ziya İPEK

Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen “TSE Sektör Buluşmaları”na katılan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, burada ithalatta gerçekleştirdikleri denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, Ticaret Bakanlığı ile diğer yetkili kuruluşların verdikleri görevlerle sınırlı olmak üzere ithalatta uygunluk denetimleri gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu talepler kapsamında firma müracaatlarının, Ticaret Bakanlığı’nın talep sistemine yapıldığını, talep sistemindeki risk analizi sonucuna göre TSE’ye yönlendirme yapıldığını bildirdi.

İthalatta standartlara uygunluk denetimi tebliği, C işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimi tebliği ve araç parçalarının ithalat denetimi kapsamında fiili denetimlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, “Yönlendirilen ürünlerin mevzuata uygunluğu, belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testlerini yapıyoruz. Bu yıl içinde yaklaşık 40 bine yakın kontrolde 3 bin 500 kalite dışı, standart dışı ürünlerin ülkemize girmesini engelledik” dedi.

Taleplere göre hizmetler çeşitleniyor

İş dünyasının talepleri ve sanayideki gelişmeler doğrultusunda hizmet çeşitliliğini artırdıklarını kaydeden Şahin, hizmet ağlarını yaygınlaştırarak hedeflerini hızla değişen dünyadaki gelişmelere cevap ve yön verebilir politikalara uyarladıklarını vurguladı.

Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler ışığında paydaşların sorunlarına ve taleplerine kulak vereceklerini dile getirilen sorunları ve talepleri hep birlikte yapıcı çözümlere kavuşturmaya çalışacaklarına değinen Şahin, “İş dünyasının gösterdiği gayretlerin başarıya ulaşması için standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında önlerini açmak istiyoruz. Karşılaşılacak teknik engelleri bertaraf etmek ve küresel ticaretteki yolculuklarına eşlik ve rehberlik etme çabasındayız.

TSE, Türk sanayisinin daha az maliyetle yüksek kaliteli üretim yapmasının, inovasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesinin, uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlayarak uluslararası pazarlarda anahtarı konumundadır” diye konuştu.

“Sıfır karbon hedefine ciddi katkılar sağlıyoruz”

TSE’nin yeşil dönüşüm alanında test, sertifikasyon, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle Türkiye’nin 2053 net sıfır karbon hedefine ciddi katkılar sağladığını aktaran Şahin, ekim ayında yürürlüğe giren sınırda karbon düzenlemesine yönelik çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bu düzenlemede, ihracatçıların zorluk yaşamaması amacıyla Avrupa Birliği’nin belirleyeceği standartları uyumlaştırdıklarını kaydeden Şahin, “İhracatçılarımızın geçiş periyodunda yükümlü oldukları izleme ve raporlama gerekliliklerine yönelik eğitimler düzenliyoruz. Karşılıklı tanımaya zemin hazırlayacak şekilde belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Karbon kredilendirme projelerinin kayıt altına alınması ve karbon kredilerinin sertifikalandırılmasına yönelik Ulusal Karbon Kredilendirme Programını yakında başlatacağız" dedi.

Faaliyetlerini ulusal ve uluslararası akreditasyon çerçevesinde sürdüren TSE’nin Ankara’da 90 bin metrekarelik alanda inşası devam eden Kalite Kampüsü'nden bahseden Şahin, “Türkiye’nin kalite üssü olacak kampüs; teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik sermayenin yurt içinde kalması, ekonomimizin sürdürülebilir bir biçimde güçlenmesi ve insan kaynağının yetkinleştirilmesi gibi kazanımlar sağlayacak” dedi.