Standartlara aykırı üretim yapan yapı malzemesi firmalarına 54 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetimde, standartlara aykırı üretim gerçekleştiren yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri, yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol edip, sektörde ürün güvenliğini artırmak için yapı malzemeleri üreticilerine yönelik 81 ilde denetimlerini sürdürüyor.

Bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetimde, standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen firmalara toplam 54 milyon lira idari para cezası uygulandı.