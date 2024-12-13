Stanley hangi modelleri geri çağırdı: Trigger Action ve Switchback!

Çelik termoslarıyla tanınan Stanley markası‘potansiyel yanma’ tehlikesi nedeniyle 2,6 milyon ürününü geri çağrılıyor.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamaya göre; geri çağırılan Stanley ürünleri ABD’de satılan tüm Stanley Switchback ve Stanley Trigger Action paslanmaz çelik seyahat kupaları...

Kurumdan gelen açıklamada geri çağırma gerekçesi şöyle aktarıldı:

* Kupaların polipropilen kapakları ısı ve dönme kuvvetine maruz kaldığında gevşiyor ve bu nedenle yanma riski oluşturuyor.

Stanley tarafından 'yanık' riski gerekçesiyle geri çağırılan modeller Türkiye'de satılıyor. Ancak Türkiye'de satılan ürünlerin 'kapak' sorunundan etkilenip etkilenmediği bilinmiyor.

Stanley internet sitesinden ürün kodlarını ve ölçülerini yayınladı ve bir de sorgulama sayfası açtı.

Sahip olduğunuz Stanley ürününün altında yer alan ürün tanımlama numarasını sisteme girerek sorgulama yapabilirsiniz.