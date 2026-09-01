Star Wars efsanesi iflas etti

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Özel efekt sanatçısı Phil Tippett’in 1984 yılında Berkeley’de kurduğu Tippett Studio, yaklaşık 40 yıllık faaliyetinin ardından kapılarını kapattı. Stüdyonun 2024 yılında Chapter 11 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulunduğu, uzun süren yeniden yapılandırma sürecinin ardından ise varlıklarının büyük bölümünün satıldığı bildirildi.

George Lucas, Steven Spielberg ve Paul Verhoeven imzalı yapımlarda kullanılan çalışmalara ait parçaların da yer aldığı satışta; yaratık maketleri, konsept çizimleri, teknik ekipmanlar ve çeşitli film hatıraları koleksiyonerlere sunuldu.

Phil Tippett, satış kararına ilişkin yaptığı açıklamada, eserlerinden ayrılmanın zaman zaman pişmanlık yarattığını ancak bunları saklayacak alanı bulunmadığını ifade etti.

Tippett’in, “Jurassic Park” ile “Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi” yapımlarındaki çalışmaları sayesinde kazandığı iki Oscar heykelciğini ise elinde tuttuğu belirtildi.

Stüdyonun kapanmasına rağmen Tippett’in sinema projelerindeki çalışmaları sürüyor. Ünlü sanatçının son olarak “The Mandalorian and Grogu” yapımına katkı verdiği, önünde yeni projelerin bulunduğu kaydedildi.