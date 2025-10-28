Starbucks, 10 şubesini kapattı

Ünlü kahve zinciri Starbucks, satışlardaki yavaşlama ve artan operasyon maliyetleri nedeniyle dünya genelinde büyük bir yeniden yapılanma planı uyguluyor.

CEO Brian Niccol, hedeflerinin uzun kuyrukları azaltmak, hizmet hızını artırmak ve çalışan memnuniyetini yeniden sağlamak olduğunu belirtti.

Eylül ayında şirket, ABD ve Kanada’da yüzlerce mağazayı kapatacağını ve 900 ofis çalışanının işten çıkarılacağını açıklamıştı. Şimdi aynı planın Birleşik Krallık ayağı devreye girdi.

Yoğun bölgelerdeki şubeler de kapatıldı

Starbucks sözcüsü, İngiltere’de 10 şubenin bu ay kapandığını doğruladı. Kapanan yerler arasında London Bridge Station, Balham, Glasgow Exchange Place ve Holland Park gibi yoğun bölgeler de bulunuyor.

Şirket, mağaza portföyünü tamamen gözden geçirdiğini, şubelerin doğru lokasyonlarda ve yeterli müşteri trafiğiyle çalışmasını hedeflediklerini açıkladı.

Buna rağmen Starbucks, 2025 yılı boyunca 80 yeni şube açmayı planladığını ve İngiltere pazarına olan bağlılığının sürdüğünü vurguladı.