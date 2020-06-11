Starbucks, 400 şubesini 'al-götür'e çeviyor

11 Haziran 2020

Dünya genelinde 30 bini aşkın şubesi bulunan ve salgın döneminde kapalı kaldığı için gelirler kaybı yaşanan Starbucks, kafe tarzı hizmet modelini değiştiriyor.

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, önümüzdeki 18 ay içinde ABD ve Kanada’daki yaklaşık 400 şubesini kapatmayı planlıyor. Coronavirüs nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan şirketin, kafe modelinde değişikliğe gideceği ve Kuzey Amerika’da sadece al-götür hizmet veren yaklaşık 300 yeni şube açacağı vurgulandı.

Türkiye'de 450'yi aşkın şubesi var

Şirket, CNN’e gönderdiği e-postada, mevcut durumda ABD’deki yaklaşık 15 bin şubesinde satışların yüzde 80’inin paket sistemi şeklinde işlediğini belirtti. Bir Starbucks sözcüsü, “Zaten gelecekteki şubelerin nasıl olacağı üzerine düşünüyorduk, salgın aslında planlarımızı hızlandırmamızı sağladı” dedi.

Şirket, böylece şubelerde insan yoğunluğunu da sınırlandırmayı planlıyor. Şirketten yapılan açıklamada ABD’de her büyük kentte geleneksel şubelerimiz ile al-götür şubelerinin karışımının olmasının planlandığı belirtildi.

Şirket, üçüncü mali çeyrekte, gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.2 milyar dolar azalmasını öngördüklerini açıkladı. Şirket, ABD’de şubelerinin yüzde 95’ini yeniden açtığını, Mayıs ayında satışlarının yüzde 43 düştüğünü duyurdu.

Dünya genelinde 30 bini aşkın şubesi olan şirketin Türkiye'de de 450'nin üzerinde şubesi bulunuyor.