Starbucks 'bedava içecek' stratejisini değiştirdi, 10 Mart'ta başlıyor

Sadakat programları, müşterilerin harcama yaparak ödül kazanmasını sağlayan ve markayla kurulan ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlayan sistemler olarak öne çıkıyor.

İster beşinci ziyaretinde ücretsiz yıkama sunan bir oto yıkama olsun, ister belirli işlemlerde indirim sağlayan bir spa; tüm bu programların ortak noktası, tüketicinin harcama zamanı geldiğinde ilk olarak o markayı hatırlamasını sağlamak.

Mevcut ödül sistemi işlevsel olsa da Starbucks yıllar içinde ücretsiz ürün kazanmak için gereken harcama tutarını kademeli olarak artırmıştı. Şirket, geçen hafta düzenlenen Yatırımcı Günü’nde bu yapıyı önemli ölçüde değiştirecek yeni bir sadakat modelini duyurdu.

Yeni Starbucks Rewards programı 10 Mart'ta başlıyor

Starbucks, “daha anlamlı değer, kişiselleştirme ve etkileşim” sunmayı hedefleyen, kademeli ve premium ayrıcalıklar içeren yeni sadakat programını 10 Mart 2026 itibarıyla hayata geçireceğini açıkladı.

Şirketin verdiği bilgilere göre Starbucks Rewards programının ABD’de 35 milyondan fazla aktif üyesi bulunuyor ve bu da programı ülkedeki en yaygın sadakat sistemlerinden biri haline getiriyor.

Starbucks Küresel Marka Direktörü Tressie Lieberman, yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Starbucks Rewards her zaman bağ kurmakla ilgiliydi. Üyelerimizin bizimle paylaştığı geri bildirimler doğrultusunda programı yeniden şekillendiriyoruz. Daha hızlı, daha anlamlı ve kendilerini değerli hissettiren avantajlar sunuyoruz. Bu dönüşüm, ‘Back to Starbucks’ stratejimizin önemli bir kilometre taşı."

Bu adım, Starbucks’ın sadakat programını yalnızca alışverişe dayalı bir sistem olmaktan çıkarıp, uzun vadeli bağlılığı ödüllendiren deneyimlere yöneltme hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Yeni programda 3 seviye olacak

Yenilenen sistem, harcamaya dayalı üç farklı üyelik seviyesi sunuyor. Üyeler harcadıkça üst seviyelere çıkıyor ve daha fazla ayrıcalık kazanıyor.

Green Üye (0-499 yıldız)

- Harcanan her 1 dolar için 1 yıldız

- Kişisel kupa kullanıldığında çift yıldız

- Ayda bir ücretsiz özelleştirme sunan “Free Mod Mondays”

- Oyun ve kampanyalara erken erişim

- 30 dolar ve üzeri bakiye yüklemelerinde bonus yıldız

- Doğum gününde ücretsiz ikram

Gold Üye (500-2 bin 499 yıldız)

- Green seviyesindeki tüm avantajlara ek olarak harcanan her 1 dolar için 1,2 yıldız

- Doğum günü ödülünü kullanmak için 7 gün süre

- Yılda en az 4 Çift Yıldız Günü

- Yıldızların süresiz geçerliliği

Reserve Üye (2 bin 500 yıldız ve üzeri)

- Tüm alt seviye avantajlara ek olarak harcanan her 1 dolar için 1,7 yıldız

- Yıldızlar süresiz

- Yılda en az 6 Çift Yıldız Günü

- Kişiye özel ücretsiz Reserve Kart

- Starbucks ürün mağazasına ve tüm masrafları karşılanan “Global Coffee Experiences” etkinliklerine erişim

Reserve seviyesi, havayolu ve otel sadakat programlarını andıran yapısıyla, en yüksek harcamayı yapan müşterilere özel deneyimler sunmayı amaçlıyor. Şirket, Tokyo, Milano ve Kosta Rika gibi destinasyonlarda düzenlenecek kahve kültürü odaklı seyahatlerin de bu kapsama girdiğini belirtiyor.

Kahve fiyatları enflasyonun üzerinde arttı

Starbucks’ın kârlılığı üzerinde baskı oluşturan unsurların başında artan kahve fiyatları ve gümrük tarifeleri geliyor. ABD’de yıllık tüketici enflasyonu yaklaşık yüzde 2,7 seviyesinde seyrederken, kahve fiyatlarındaki artış bu oranın çok üzerine çıktı.

Son verilere göre kahve fiyatları yıllık bazda yaklaşık yüzde 19,8, kavrulmuş kahve yüzde 18,7, hazır kahve ise yüzde 28 oranında yükseldi.

Starbucks CEO’su Brian Niccol, 28 Ocak 2026’da düzenlenen 2026 mali yılı ilk çeyrek Yatırımcı Günü’nde şirketin performansına ilişkin şu verileri paylaştı:

- Küresel ve ABD’de karşılaştırılabilir satışlarda yüzde 4 artış

- ABD’de işlem sayılarının sekiz çeyrek sonra ilk kez yükselmesi

- 9,9 milyar dolarlık çeyreklik gelir (yıllık yüzde 6 artış)

- Çin’de yüzde 7 karşılaştırılabilir satış büyümesi

- İş gücü yatırımları, yüksek kahve fiyatları ve tarifeler nedeniyle faaliyet kâr marjının yüzde 9’a gerilemesi

- Hisse başına kârın yüzde 62 düşüşle 0,26 dolar olması

- Çeyrekte 128 yeni mağaza açılmasıyla toplam mağaza sayısının 41 bin 118’e ulaşması

- 2026 mali yılı için 2,15-2,40 dolar arası düzeltilmiş kâr beklentisi

Yeni Starbucks Rewards Türkiye’ye gelir mi?

Starbucks’ın küresel çapta yenilediği sadakat programı Türkiye’ye gelir mi? Uzmanlara göre olasılık yüksek, ancak uygulamanın şekli yerel pazara göre uyarlanabilir.

Türkiye’de hâlihazırda Starbucks mobil uygulaması üzerinden sadakat programı sunuluyor. Ancak bu program, ABD ve bazı büyük pazarlardaki gibi kademeli ve premium ayrıcalıklar içeren yeni 3 seviyeli sistemle birebir aynı değil. Yani Türkiye’de mevcut program daha basit bir ödül yapısına sahip.

Uzmanlara göre Starbucks, küresel sadakat stratejisini güçlendirmek istiyor ve bu programı uluslararası pazarlarda da adım adım yaygınlaştırabilir.

Türkiye, Starbucks için büyük pazarlardan biri olduğu için programın Türkiye’deki versiyonunun da güncellenme ihtimali yüksek.

2026 sonu-2027 başı arasında pilot olarak Türkiye’de test edilebilir. Yerel tüketici davranışına göre sadelik değil kademeli (tiered) sistem getirilebilir. “Global Coffee Experiences” gibi deneyimler yerine yerel avantajlar öne çıkarılabilir.