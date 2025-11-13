Starbucks çalışanları greve gidiyor! Binlerce kişi isyan etti

ABD'de sendikalı binlerce Starbucks çalışanı New York, Dallas, Minneapolis, Philadelphia ve Seattle dahil olmak üzere en az 40 şehirde bir günlük greve gidiyor. Eyleme en az 1000 çalışanın katılması beklenirken, bunun bugüne kadar ki en büyük grevlerden biri olabileceği belirtiliyor.

2021'in sonlarında çalışanlar sendikalaşma oylamasına katılsa da henüz toplu iş sözleşmesi imzalayamadı. Starbucks, sendikanın adil pazarlık yapmayı reddettiğini ve müzakereleri terk ettğini iddia ederken, çalışanları temsil eden sendika Workers United ise anlaşma sağlanamazsa eylemin büyüyerek devam eeceğini bildirdi.

Şirketten 'hayal kırıklığı' açıklaması

Şirket sözcüsü Jaci Anderson sendikanın pazarlık masasına dönmek yerine greve gitmesinin kendikerini hayal kırıklığına uğrattığını savundu. Kafelerin grevden bağımsız olarak hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

"Perakende sektöründeki en iyi iş"

Sendika nisan ayında yıllık yüzde 2 zam garantisi veren Starbucks'ın sözleşme teklifini reddetmiş, sosyal yardımlar için de çabanın yetersiz kaldığını belirtmişti. Starbucks ise buna karşılık saatlik 19 doları aşan ücret ve sosyal yardımlarla birlikte toplam ödemenin saatte 30 doları aştığını ve bu rakamla perakende sektöründeki en iyi işi sunduğunu savunmuştu.