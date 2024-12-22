Starbucks çalışanlarının grevi büyüyor!

Kahve zinciri Starbucks'ın çalışanları ücretler, personel ve çalışma saatleri konusunda çözüm arayışıyla cuma günü iş bırakma eylemine başladı. Los Angeles, Chicago ve Seattle'daki Starbucks kafelerini kapattıran grev, New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis'e de sıçradı.

Greve öncülük eden ve 10 binden fazla baristayı temsil eden sendika, grevin New York dahil dört ABD şehrinde daha genişletileceğini açıkladı.

Starbucks yönetimi ise çalışma saatleri dışındaki taleplere bir cevap vermedi.

Noel satışlarını etkileyebilir

Yoğun tatil sezonunda gerçekleşen iş brakma eylemi, 10 şehirde devam ederken sendika grevin Noel arifesine kadar "yüzlerce mağazaya" ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Şirketin ABD'de 11 binden fazla mağazası ve yaklaşık 200 bin çalışanı bulunuyor.