Starbucks Çin iş birimi için 10 milyar dolarlık hisse satış teklifleri

Starbucks Çin iş birimi için 10 milyar dolara kadar değer biçilen potansiyel hisse satış teklifleri geldi. Küresel kahve devi Starbucks, Çin pazarındaki büyüme stratejisi kapsamında, Çin’deki iş biriminde pay sahibi olmak isteyen birden fazla yatırımcıdan teklif alıyor.

CNBC’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; teklif verenler arasında Centurium Capital ve Hillhouse Capital gibi Çin merkezli yatırım şirketlerinin yanı sıra ABD’li özel sermaye devleri Carlyle Group ve KKR & Co. da bulunuyor. Bu şirketler, Starbucks’ın Çin’deki iş biriminde stratejik ortak olarak yer almayı hedefliyor.

Starbucks yönetimi, gelen teklifleri, anlaşma yapılarını ve satış sonrası değer yaratma planlarını detaylı olarak inceleyip değerlendirme sürecinde bulunuyor. Bu potansiyel satışın, Starbucks’ın Çin pazarındaki konumunu güçlendirme ve büyüme fırsatlarını artırma amacı taşıdığı belirtiliyor.

Çin, Starbucks için en hızlı büyüyen ve en büyük ikinci pazar konumunda. Şirketin, bölgedeki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla dış ortaklarla iş birliği yaparak operasyonel esnekliği artırması bekleniyor.

Starbucks tarafından resmi açıklama yapılmazken, sürecin henüz erken aşamada olduğu ve müzakerelerin devam ettiği aktarılıyor.