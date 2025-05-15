Starbucks Çin'de ortak arıyor: Milyarlarca dolarlık satış gündemde

ABD merkezli kahve devi Starbucks, Çin'deki faaliyetleriyle ilgili stratejik bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg News’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, Çin operasyonlarından hisse satışı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Kaynaklar, Starbucks’ın bu hafta bir mali danışman aracılığıyla potansiyel yatırımcılara mektup gönderdiğini ve Çin’deki iş modelini büyütme konusunda görüş istediğini belirtti. Görüşülen taraflar arasında özel sermaye şirketleri, teknoloji firmaları ve farklı yatırımcı grupları bulunuyor.

Milyarlarca dolarlık değerleme olabilir

Henüz kesinleşmiş bir anlaşma olmasa da, görüşülen olası işlemlerin Çin operasyonlarına birkaç milyar dolar değer biçebileceği ifade ediliyor.

Rekabet artıyor, gelir baskı altında

Çin, Starbucks’ın ABD'den sonra en büyük ikinci pazarı konumunda. Mart ayı sonu itibarıyla ülkede 7.750’den fazla mağazası bulunan şirket, yılın ilk çeyreğinde Çin’den 740 milyon dolar net gelir elde etti. Ancak bu rakam, yerli rakip Luckin Coffee’nin aynı dönemdeki 1,2 milyar dolarlık gelirinin oldukça gerisinde kaldı.

Starbucks, geçtiğimiz dönemde Çin’deki makroekonomik belirsizlikler ve yerli markalarla artan rekabet nedeniyle baskı altında olduklarını açıklamıştı. Luckin Coffee ve Cotti Coffee gibi şirketler, Çin pazarında güçlü alternatifler olarak öne çıkıyor.