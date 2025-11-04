Starbucks, Çin'deki çoğunluk hissesini 4 milyar dolara satıyor

Starbucks, Çin’deki zayıflayan performansını iyileştirmek amacıyla, ülke operasyonlarındaki çoğunluk hissesini özel sermaye şirketi Boyu Capital'e 4 milyar dolarlık işletme değeri üzerinden satmayı kabul etti.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre Boyu Capital, Starbucks’ın Çin’deki perakende operasyonlarında yüzde 60’a kadar pay sahibi olacak ve bu ortaklık yeni bir ortak girişimle yürütülecek. Starbucks ise geri kalan yüzde 40’lık payı elinde tutacak ve markanın lisansı ile fikri mülkiyet haklarını ortak girişime devretmeye devam edecek.

Şirket, 1999’da Pekin’de ilk mağazasını açmasının ardından ülkede yaklaşık 8 bin mağazaya ulaşmış durumda. Ancak Starbucks, son yıllarda artan tepkiler ve yabancı markalara yüksek fiyat ödemeye yönelik isteksizlik nedeniyle yerel rakiplerine karşı zorlanıyor.

Xiamen merkezli Luckin Coffee Inc., iki yıl önce kahveyi Starbucks fiyatının üçte birine satarak, Çin’in en büyük kahve zinciri olmuştu.