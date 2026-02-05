Starbucks menüsünden 13 içeceği çıkardı

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, menüsünde radikal bir sadeleşmeye gitti. Zincir, kalıcı menüsünden 13 içeceği tamamen kaldırarak son yılların en kapsamlı ürün daraltmalarından birini gerçekleştirdi. Şirket, bu adımın bazı müşterileri rahatsız edeceğinin farkında olsa da, artan operasyonel karmaşıklığın artık sürdürülemez hale geldiğini kabul ediyor.

“Back to Starbucks” Planı Devrede

Starbucks CEO’su Brian Niccol, göreve geldikten sonra hayata geçirdiği “Back to Starbucks” dönüşüm planı kapsamında önemli yapısal değişikliklere imza atıyor. Niccol, şirketin son çeyrek bilanço toplantısında hem sadakat programı üyelerinde hem de üye olmayan müşterilerde işlem sayısının 2022’den bu yana arttığını belirtti. Bu büyümenin, hangi alanlarda sadeleşmeye gidilebileceğini net biçimde gösterdiğini vurguladı.

Menü neden küçültüldü?

Niccol’a göre işlem hacmindeki artış, tedarik zinciri üzerindeki baskıyı da artırdı. Daha az satılan, hazırlanması karmaşık ya da mevcut ürünlere çok benzeyen içecekler, israfı ve yavaşlığı tetikliyordu.

Starbucks sözcüsü, menüden çıkarılan ürünlerin “nadiren sipariş edilen, yapımı zor veya benzer alternatifleri bulunan” içecekler olduğunu açıkladı. Niccol ise görev süresi boyunca menünün yüzde 25-30 oranında küçüldüğünü ifade etti.

Menüden çıkarılan 13 içecek

Kaldırılan ürünlerin büyük bölümünü frappuccino çeşitleri oluşturuyor. Menüden çıkarılan içecekler şunlar:

- Iced Matcha Lemonade

- Espresso Frappuccino

- Caffè Vanilla Frappuccino

- Java Chip Frappuccino

- White Chocolate Mocha Frappuccino

- Chai Crème Frappuccino

- Caramel Ribbon Crunch Crème Frappuccino

- Double Chocolaty Chip Crème Frappuccino

- Chocolate Cookie Crumble Crème Frappuccino

- White Chocolate Crème Frappuccino

- White Hot Chocolate

- Royal English Breakfast Latte

- Honey Almond Milk Flat White

Bu değişiklikle Starbucks’ın standart frappuccino sayısı 21’den 12’ye düştü. Zincir, sezonluk ürünlerle çeşitliliği sınırlı ölçüde korumayı planlıyor.

Baristalar için daha kolay, müşteri için daha hızlı

Uzmanlara göre sade menü, baristaların iş yükünü azaltarak servis hızını ve kaliteyi artırabilir. Otomatik içecek platformu Botrista’nın CEO’su Jason Valentine, restoran sektöründe bu döngünün sık yaşandığını belirtiyor. Önce menü genişliyor, ardından operasyonel karmaşa nedeniyle daraltılıyor. Valentine’a göre Starbucks’ın bu kararı, zinciri operasyonel mükemmeliyet açısından güçlendirebilir.