Starbucks toparlayamadı: Satışlar üst üste dördüncü çeyrekte de düştü

Uzun zamandır boykot edilen ve son dönemde kahvelerine zam yapan dev kahve zincri Starbucks'ın karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD ile uluslararası pazarlarda yüzde 4, Çin'de yüzde 6 geriledi.

Gelir önceki dönemle aynı kaldı

Starbucks'ın geliri 29 Aralık 2024'te sona eren üç aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişim göstermeyerek 9,4 milyar dolar oldu. Şirketin hisse başına karı ise 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 23 azalışla 69 sente indi.

Şirketin geliri ve karı azalmasına karşın bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Starbucks'a dönüş çabaları

Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol ise finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Starbucks'a dönüş" çabalarının ilk çeyreğinde olmalarına rağmen hızlı hareket ettiklerini ve olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

Niccol, "Bunun, temel sorunlarımızı çözmek, markamıza olan güveni yeniden tesis etmek ve işletmemizi sürdürülebilir, uzun vadeli büyümeye döndürmek için gereken temel strateji değişikliği olduğuna inanıyoruz" dedi.

Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri de temettüler yoluyla hissedar değerine öncelik vermeye devam edeceklerini ve işi iyileştirirken öngörülebilir bir sermaye getirisi sağlayacaklarını söyledi.