Starbucks ve McDonald's satışlarında 'boykot' etkisi

Gazze'yi bir buçuk yılı aşkın bir süredir işgal eden İsrail'in, bölgede yürüttüğü kanlı operasyonlara tepkiler sürüyor. Pek çok ülkede insanlar sokaklara dökülerek savaşın son bulmasını isterken, İsrail'e destek veren markalar da boykot ediliyor.

Sosyal medyada hızla yayılan boykot çağrılarının tüketici tercihlerini yönlendirmesi dev şirketlerde ekonomik kayba yol açıyor.

Boykotların etkisi rakamlara da yansıyor

Ünlü kahve zinciri Starbucks 2024 mali yılını küresel satışlarda yüzde 2 düşüşle kapatırken, şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD'de yüzde 2, uluslararası pazarlarda yüzde 4 ve Çin'de yüzde 8 azaldı.

McDonald's'ın kârı eridi, KFC 108 şubeyi kapattı

İsrail'in operasyonlarına destek veren McDonald's'ın da kârlarının eridiği görüldü.

Şirketin küresel satışları, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 azalırken, üst üste iki çeyrekte düşüş gösterdi. Şirketin net karı 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 3 azalışla 2,26 milyar dolara geriledi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 2,32 milyar dolar kar elde etmişti. 2023'ün üçüncü çeyreğinde 3,17 dolar olan şirketin hisse başına karı da 2024'ün ayını döneminde 3,13 dolara düştü.

ABD'li restoran zinciri KFC, Malezya'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla başlatılan boykotun ardından 108 şubesini geçici olarak kapattı.