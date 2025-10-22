Starbucks yeni mağaza açılışlarını durdurdu

ABD merkezli Starbucks, yıllardır süren hızlı büyüme stratejisini artan inşaat maliyetleri ve zayıflayan satışlar nedeniyle yavaşlattı. Şirket, geçtiğimiz ay yüzlerce yeni mağaza projesini ani bir kararla iptal etti.

Bu durum, Starbucks’ı uzun süredir “güvenilir kiracı” olarak gören ticari gayrimenkul sektöründe ciddi rahatsızlık yarattı. Bazı geliştiriciler, projelere milyonlarca dolar yatırdıklarını ancak Starbucks’ın taşınmaktan vazgeçtiğini belirtti.

ABD’nin önde gelen gayrimenkul firmalarından Growth Property Group yöneticisi Max Ullman, “Artık Starbucks ile bir daha çalışmam” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bazı geliştiriciler, inşa edilen mağazaların boş kaldığını ve yeni kiracı arayışına girdiklerini belirtti. Örneğin Washington eyaletindeki bir projede Starbucks, kira sözleşmesini imzaladıktan birkaç ay sonra geri çekildiği gerekçesiyle dava edildi.

Yeniden yapılanma süreci

Starbucks CEO’su Brian Niccol, mağaza kapanışlarının “daha güçlü ve dayanıklı bir yapı kurma” hedefinin parçası olduğunu açıkladı. Şirket, Kuzey Amerika’daki mağaza sayısında yalnızca yüzde 1’lik bir azalma yaşanacağını, önümüzdeki yıl yeniden büyüme hedeflendiğini bildirdi.

Dava sayısı artabilir

2008 krizinde de benzer davalarla karşılaşan Starbucks, bu kez de gayrimenkul sektöründe güven kaybı yaşıyor. Uzmanlara göre, markanın bu geri çekilişi perakende dünyasında “temkinli tüketici dönemi”nin başladığının sinyali.

Starbucks, hâlen 17 binden fazla mağazasıyla ABD’nin en yaygın kahve zinciri konumunu koruyor. Ancak sektör, markanın bu “frenleme” kararının uzun vadeli etkilerini dikkatle izliyor.