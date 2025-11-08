Starbucks’ta “Bearista” çılgınlığı! Özür dilemek zorunda kaldılar

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, 2025 yılına özel “Bearista” adını verdiği ayı şeklindeki cam bardak koleksiyonunu satışa sundu. 29,95 dolardan satışa çıkan bardak, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve mağazalarda tükendi.

Starbucks sözcüsü, FOX Business’a yaptığı açıklamada, “Ürünlerimize gösterilen ilgi beklentilerimizin çok üzerindeydi. Bearista kupası ve bazı diğer ürünler çok hızlı tükendi. Hayal kırıklığı yaşayan müşterilerimizden özür dileriz” dedi.

Kavga çıktı, polis çağrıldı

Teksas’ın Harris County bölgesinde bir Starbucks mağazasında müşteriler arasında Bearista bardakları yüzünden kavga çıktı. Mağaza çalışanlarının çağrısı üzerine polis olay yerine geldi.

Sabah saatlerinde kuyruğa girdiler

Pek çok müşteri sosyal medyada yaşadıklarını paylaştı. Bazıları sabah saat 05.00’te kapıda beklemelerine rağmen bardağı bulamadıklarını söyledi. Bir kullanıcı, “Beş mağaza gezdim, hiçbirinde yoktu. Çoğu hiç getirmemiş bile” ifadelerini kullandı.