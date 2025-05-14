Starbucks'ta yüzlerce çalışan iş bıraktı: Grevlerin büyümesi bekleniyor

Starbucks baristaları, bu hafta uygulamaya koyulan yeni kıyafet yönetmeliği kurallarına tepki olarak grev kararı aldı.

Baristaları temsil eden sendika Starbucks Workers United, pazar gününden bu yana yüzlerce çalışanın iş bıraktığını ve önümüzdeki günlerde daha fazla grev yapılmasının beklendiğini söyledi.

Sendika, grevlerin ABD'deki 50'den fazla Starbuck mağazasında gerçekleştiğini söyledi.



Starbucks grevler nedeniyle mağaza operasyonlarında önemli bir etki olmadığını, çoğu mağazanın açık olduğunu ve her zamanki gibi müşterilere hizmet verdiğini söyledi.

Kıyafet yönetmeliği yeniden değiştirildi

Kahve zinciri, pazartesi günü baristaların düz siyah üstler ve mavi, siyah veya haki pantolonlar giymesini gerektiren yeni bir kıyafet yönetmeliğini uygulamaya koydu .

Starbucks'ın eskiden katı bir siyah-beyaz kıyafet yönetmeliği vardı, ancak 2016 yılında baristaların koyu renk kot pantolonlar ve farklı renklerde üstler giymesine izin verilerek bu yönetmelik gevşetilmişti.

Çalışanlar maddi yük oluşturacağını belirtiyor

Starbucks kıyafet yönetmeliği kapsamında her baristaya iki adet ücretsiz tişört vereceğini söyledi. Ancak Bussines Insıder'a konuşan 3 barista haftada birden fazla vardiyada çalışanlar için iki gömleğin yeterli olmadığını, bu nedenle kıyafet satın almak zorunda kalacaklarını söyledi.

Starbucks Workers United'tan bir sendika temsilcisi yaptığı açıklamada bu politika değişikliğinin birçoğu zaten geçinmekte zorlanan baristalara yeni kıyafetler alma zorunluluğu yüklediğini ya da disipline verilme riskiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Sendika, Starbucks'ın kıyafet yönetmeliği uygulamak yerine personel yetersizliği gibi operasyonel sorunları düzeltmeye odaklanması gerektiğini söyledi .