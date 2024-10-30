Starbucks'tan çalışanlarına ofise dönüş uyarısı: Ya gelin ya da ayrılmayı göze alın

Pandemiyle birlikte pek çok şirkette yaygınlaşan evden çalışma düzeni, büyük şirketlerin ofise dönüş adımlarıyla değişmeye devam ediyor. Starbucks, hibrit çalışma modeline uyan çalışanlarının haftada üç gün ofiste bulunmalarını zorunlu hale getirirken, bu kurala uymayan çalışanlar için Ocak 2025'ten itibaren bir "sorumluluk süreci" başlatacağını açıkladı. Şirket, yeni düzenlemeye uymayan çalışanları işten çıkarma ihtimaliyle karşı karşıya bırakacağını belirtti.

Starbucks CEO’su Brian Niccol, Wall Street Journal’ın haberine göre şirketin düşen satışlarını toparlama stratejisinin bir parçası olarak, fiyatlandırma, pazarlama ve mağaza içi düzenlemelerde büyük değişiklikler yapacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz çeyrekte Starbucks’ın ABD’de aynı mağazalardaki satışları yıllık yüzde 6 düşerken, işlem sayısında da yüzde 10’luk bir düşüş kaydedildi. Şirket, bu performansla dördüncü çeyrekte finansal hedeflerini tutturamazken, 2025 yılına dair finansal beklentilerini de askıya aldı.

Pandemi sonrası ofise dönüş politikalarında sıkı bir tutum sergileyen şirketler arasında Dell, UPS, JPMorgan Chase ve Boeing gibi devlerin yanı sıra Starbucks da yer alıyor. Flex Index verilerine göre, ABD’de üçüncü çeyrekte çalışanların ofise gelme zorunluluğu getiren şirketlerin oranı artış gösterdi. Starbucks, ofise dönüş politikasını sıkılaştırarak şirket kültürünü yeniden ofis ortamında canlandırmayı hedefliyor.

Starbucks CEO'su Brian Niccol, haftanın belli günlerinde hibrit çalışsa da California’daki evinden Seattle’daki ofise sık sık şirket jetini kullanarak gidiyor. Niccol'un bu durumu bazı çalışanlar arasında soru işaretleri uyandırsa da, şirket Niccol’un ofis gereksinimlerini fazlasıyla karşıladığını ifade etti.

Niccol, "Starbucks'ın büyümeye geri dönebilmesi için stratejimizi köklü bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor" diyerek, müşteri beklentilerini karşılayacak yeni düzenlemeler yapacaklarını belirtti. Şirketin bu adımları, çalışanları yeniden ofise çekme ve iş performansını artırma hedeflerini içeriyor.