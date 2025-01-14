Starbucks'tan dikkat çeken yeni kural!

Starbucks, yıllardır alışverişten bağımsız olarak kafe ve tuvaletlerin kullanımına izin veren politikasında değişikliğe gitti. Özellikle öğrenciler, home office çalışanların çalışmak için tercih ettiği işletmede uzun saatler oturabilmek için önce alışveriş yapılması gerekecek.

Tabelalar değişiyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, yeni politikalar mağazalara taciz, şiddet, tehdit edici dil kullanımı, dışarıdan alkol getirme, sigara içme ve dilencilik yapılmasını yasaklayan tabelaların yerleştirilmesini de içeriyor.

Şirket, söz konusu değişiklikle müşteri trafiğindeki düşüşü ve satışlardaki azalmayı bertaraf etmeyi amaçlıyor. Yöneticiler ise müşterilerin temiz ve güvenli bir ortama sahip olma gerekliliğini vurguluyor, çalışanların da şirketin herkese açık politikası hakkında endişelendiğini belirtiyor.

2018'den beri Starbucks, satın alma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın kafelerine ve tuvaletlerine erişim izni veriyordu.