Starbucks'tan radikal karar! Kapatıyor, şube sayısı 3'e düşecek

Starbucks’ın Finlandiya'nın Helsinki şehir merkezindeki Academic Bookstore binasında yer alan kafesi, kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Mart 2026 sonunda kapanacak. 2013’te açılan şube, 13 yıllık dönemin ardından faaliyetini sonlandıracak.

Helsinki’nin en bilinen noktalarından biri olan Pohjoisesplanadi ve Keskuskatu köşesinde hizmet veren Starbucks kapanıyor. Bina, Academic Bookstore’a ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Kapanışla birlikte Starbucks’ın Finlandiya genelindeki aktif şube sayısı üçe inecek. Bu şubelerin ikisi Helsinki-Vantaa Havalimanı’nda yer alırken, bir diğeri Helsinki Merkez Tren İstasyonu ana salonunda hizmet veriyor. Şirket, bu noktaların normal şekilde faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Starbucks, Finlandiya pazarına 2012’de Helsinki-Vantaa Havalimanı’ndaki şubeyle girdi. Academic Bookstore içindeki kafe ise 2013’te açıldı. Şirketin bir diğer önemli noktası olan Kamppi Alışveriş Merkezi şubesi 2016’da hizmete girmiş, ancak 2024’te kapatılmıştı.

