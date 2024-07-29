Starbucks'tan 'yeniden doldur' kampanyası: İkincisi bizden
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, 'yeniden doldur' kampanyası başlattı. Starbucks, mobil uygulama üzerinden alınan filtre kahve ve çay için ücretsiz yeniden doldurma hakkı veriyor. Yeni kampanyaya göre; tüketiciler, ilk siparişlerini takiben geçen 30 dakika sonrasında Starbucks mağazalarında 2 saat içerisinde içeceklerini yenileyebilecekler.
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Türkiye'de 685 mağazası bulunan kahve devi Starbucks, 'Starbucks Rewards' adı altında 'Yeniden Doldur' uygulamasını duyurdu.
Starbucks'ın bu kampanyasının söylemi ise şöyle: “Starbucks Mobil Uygulaması ile aldığın filtre kahve veya Türk çayı bittiğinde bekleme, ikincisi bizden hediye!”
Marketing Türkiye'nin haberine göre; tüketiciler ilk siparişlerini takiben 30 dakika sonra Starbucks mağazalarında 2 saat içerisinde içeceklerini yenileyebilecekler.