Starbucks'tan 'yeniden doldur' kampanyası: İkincisi bizden

Türkiye'de 685 mağazası bulunan kahve devi Starbucks, 'Starbucks Rewards' adı altında 'Yeniden Doldur' uygulamasını duyurdu.

Starbucks'ın bu kampanyasının söylemi ise şöyle: “Starbucks Mobil Uygulaması ile aldığın filtre kahve veya Türk çayı bittiğinde bekleme, ikincisi bizden hediye!”

Marketing Türkiye'nin haberine göre; tüketiciler ilk siparişlerini takiben 30 dakika sonra Starbucks mağazalarında 2 saat içerisinde içeceklerini yenileyebilecekler.