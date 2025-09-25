Starbucks'tan yeniden yapılandırma kararı: 18 bin 300 şube kapanacak

Starbucks, 1 milyar dolarlık yeniden yapılandırma kapsamında 900 kişiyi işten çıkartacağını, mağaza sayısını yüzde 1 azalarak ABD ve Kanada genelinde 18 bin 300 şubesinin kapanacağını açıkladı.

Şirket, kâr etmeyen bazı mağazalarını tespit ettiğini ve bunları kapatmaya karar verdiğini duyuruken, Starbucks’ın CEO’su Brian Niccol’ım yönetiminde restoranlarını daha cazip bir yer haline getirmeyi planlıyor.

Niccol çalışanlarına gönderdiği mesajında "Mağazalarda yapılan iyileştirmelerin ilk sonuçları, müşterilerin daha sık ziyaret ettiğini, daha uzun süre kaldığını ve daha olumlu geri bildirimler paylaştığını gösteriyor" dedi.

Niccol, bir buçuk yıldır devam eden mağaza içi satış daralmasının ardından kahve zincirinde bir dönüşüme öncülük etmeye çalışıyor. Müşterilerin daha uzun süre kalmalarını teşvik etmek için de oturma alanları ve elektrik prizleri ekleyerek şubeleri canlandırmayı hedefliyor.

Starbucks menüsünü sadeleştiriyor

Starbucks, mali yılın üçüncü çeyreğine ilişkin satış ve kâr rakamlarının beklentilerin altında kaldığını açıkladı. Şirket ayrıca, en büyük iki pazarı olan ABD ve Çin’de, müşterilere daha hızlı ve daha ucuz içecekler sunan küçük zincirlerden gelen artan rekabetle de karşı karşıya.

Starbucks, içecek karmaşıklığını azaltmak, bekleme sürelerini azaltmak ve değişen tüketici zevklerine daha uygun yeni ürünlere yer açmak için menüsünü sadeleştiriyor.

Şirket, müşterilerin daha sağlıklı seçenekler araması sebebiyle "şekersiz" seçeneklerini artırdı ve protein içerikli içecekleri piyasaya sürdü.