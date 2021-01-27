"Startup iş birliği, seçimden ziyade nasıl yapılacağının konuşulduğu bir aşamaya geldi"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan "Dijital Türkiye Konferansı" kapsamında düzenlenen "FireSide Chat"e katılan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcısı ve FİBA Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, artık oyunun kurallarının değil kendisinin değiştiğini, bir kaç sene önce konuşulan şeylerin ötesinde gündemlerin oluştuğunu söyledi.

Artık geçmişe göre bambaşka şeylerin ele alındığına işaret eden Özyeğin, şunları kaydetti: "Artık startup iş birliği yapmak bir seçimden ziyade, nasıl hangi yöntemlerle yapılacağının konuşulduğu bir aşamaya geldi. Hepimiz için gündem olan bu. Bu bağlamda artık bütün inovasyon startuplarla oluyor. Gelişen teknoloji ve yeni iş modeli oluşturma noktasında tüm inovasyon, yenilik kaynağı buradan geliyor. Kendi içinizde bir ürün geliştiriyor olsanız da yine startuplarla iş birliği yaparak bunu yapabiliyorsunuz. Bizim de hem dijitalleşme tarafında tüm iş modelimizi oluşturma, hem perakende-bankacılık gibi farklı sektörlerde ürün geliştirmeden dağıtım kanallarına kadar, tüm sistemimiz inovasyon üzerine kurulmuş durumda."

Özyeğin Üniversitesi'nde kuruluşundan beri varolan Girişimcilik Merkezi'nin geçirdiği dönüşüme de değinen Özyeğin, zaman içinde burada bir takım girişimlere geçmişteki gibi katkı sağlanması, yatırım bulunması gibi konuların değil de ticaretleşme noktasında kurumlarla iş birlikleri konusunun daha fazla gündemlerinde olduğunu anlattı.

Satışların yüzde 30'u online'a geçti

Şirkette yaşanan hızlı değişim hakkında da bilgi veren Özyeğin, perakende tarafının muhtemelen 3 yıl içinde gelmesini hedefledikleri online satış boyutunu 1 yılda yakaladıklarını dile getirdi. Perakende tarafında toplam satışların yüzde 30'unun online'a geçtiğini belirten Özyeğin, şunları söyledi: "1-1,5 yıla yaymayı planladığımız bir takım projelerimiz vardı, mağazalarımızın stoklarının online'a başlanması gibi. IT'ci arkadaşlarımız bu projeye 1-1,5 yıllık süre biçiyorlardı ama bir girişimciyle iş birliği yaparak bu işi 3 ayda bitirmiş durumdalar. Bütün bu farklı pazarlama teknikleri, farklı girişimcilerden aldığımız desteklerle pazarlama faaliyetlerimizin çok daha etkin olmasını sağlayabildik. Ziyaretçimizin satışa dönüş oranları yüzde 30'lar oranında arttı. Pazarlamaya harcadığımız bir rakamın geri dönüşü 1 yıl önceye göre çok daha verimli." Bütün bu gelişmelerin iş birlikleri sayesinde oluştuğuna işaret eden Özyeğin, bu iş birliklerin durmaksızın devam ettiğini anlattı.