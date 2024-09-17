Startup kuracak yabancıya çalışma ve vergi kolaylığı

Yabancı girişimcilerin Türkiye’ye erken aşama şirket kurmasını kolaylaştıracak vize programı olan Türkiye Tech Visa programı hayata geçirildi. Sanayi Bakanlığı tarafından Çalışma Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan Türkiye TechVisa adlı program kapsamında belirli yüksek katma değerli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de kurulması halinde girişimcilere ve uzman çalışanlara üç yıllık çalışma izni verilecek. Program ile teknopark veya kuluçka merkezlerinde kurulacak şirketlere kurumlar vergisi ve çalışanlarına gelir vergisi muafiyeti tanınacak, bürokratik süreçler hızlanacak. Program ile yurt içi girişimcilik ekosisteminin erken aşama ve ölçek kazanan şirketler için daha çekici hale gelmesi hedefleniyor.

“Evlerinde gibi hissedecekler”

Türkiye Tech Visa Programı Tanıtım Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Tech Visa Programı’nın, teknoloji alanında uzman bireyler ve yenilikçi girişimciler için Türkiye’de güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefleyen kapsamlı ve avantajlarla dolu bir program olduğunu söyledi. Kacır, “Programın hayata geçirilmesi noktasında çok sayıda ulusal ve uluslararası paydaşımızla da işbirliği halindeyiz” dedi. Program ile ülkenin yatırımcılar, girişimciler ve teknoloji liderleri için değer önerisini yükselten önemli bir adımı attıklarını belirten Kacır, “Katılımcılara tanıdığımız 3 yıl süreli özel çalışma izniyle Türkiye’de yaşama ve çalışma süreçlerini hızlandırarak, program katılımcılarının ülkemizde uzun vadeli planlar yapmalarını ve yerleşik bir hayat kurarak kendilerini evinde gibi hissetmelerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Teknoloji merkezi olma yolunda bir mihenk taşı”

Programa kabul edilecek girişimcilerin Türkiye’de kuracakları şirketlere 6 ay boyunca hukuki, mali, teknik süreçlerde danışmanlık sunacaklarını bildiren Kacır, “Ayrıca yurt dışından ülkemize gelen girişimcilerin kapsamlı kamu teşvik ve destek programlarından etkin yararlanmaları için yol gösterici olacağız. Katılımcıların ülkemizin her geçen gün büyüyen teknoloji ekosistemine entegrasyonunu ve adaptasyonunu hızlandıracağız” diye konuştu.

Türkiye Tech Visa Programı’nın ülkenin küresel bir teknoloji merkezi olması yolunda bir mihenk taşı olduğuna işaret eden Kacır, “Bu süreçte bizler, uluslararası teknoloji yetenekleri ve firmalar için sunduğumuz avantajlar ile dünya çapında bir teknoloji merkezi olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

“Deneyimlerinden istifade edeceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Tech Visa programı ile Türkiye’de startup girişimi kurmak isteyen yabancılara, hızlandırılmış ve istisnai usule tabi çalışma izni süreçleri sunacaklarını söyledi. Işıkhan, “ Yerli iş gücümüzü önceleyerek ve koruyarak yabancılara çalışma izni veriyoruz. Türkiye Tech Visa programı ile bir yandan yeni girişimleri ve yeni yetenekleri ülkemize kazandırırken diğer yandan da onların bilgi ve deneyimlerinden istifade ederek yerli iş gücümüzün kapasitesini artıracağız ve inovasyon sistemimize değer katacağız. Amacımız daha güçlü, yenilikçi ve rekabetçi bir yatırım ortamı sağlamaktır” diye konuştu.