Startup World Cup Türkiye 2026 iki bölge finaliyle tamamlandı: Türkiye’den iki girişim Silikon Vadisi’ne uzanacak
Startup World Cup’ın Türkiye ayağı, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen iki büyük bölgesel finalin ardından tamamlandı. Ankara finalisti RePG Enerji Sistemleri ve İstanbul finalisti PardonAI, 4-6 Kasım 2026’da San Francisco’da gerçekleştirilecek Startup World Cup Büyük Final sahnesinde Türkiye’yi temsil edecek.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Marmara Teknokent yürütücülüğünde ve Synergia organizatörlüğüyle düzenlenen Startup World Cup Türkiye 2026 kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından ve uluslararası girişimcilik ekosisteminden yoğun katılım gerçekleşti. Bu yılki organizasyon sürecinde 200’ün üzerinde startup başvurusu alınırken, etkinliklere toplamda 800’den fazla fiziksel katılımcı katılım sağladı. Program boyunca 30’dan fazla ekosistem paydaşı ve 60’den fazla mentor girişimlerle bir araya geldi. Startup World Cup Türkiye 2026’nın ilk etkinliği olan Ankara Bölgesel Finali, 20 Mayıs tarihinde ATO Congresium’da, Marmara Teknokent Genel Müdürü Mehmet Ali Okur’un açılış konuşmasıyla başladı. İstanbul Bölgesel Finali ise 3 Haziran tarihinde Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde düzenlendi. Böylece Startup World Cup Türkiye, 2026 yılında iki büyük bölgesel finalle Türkiye girişimcilik ekosistemini yatırımcılar, mentorlar ve uluslararası paydaşlarla bir araya getirdi.
İki bölgesel final sonunda Türkiye’yi Silikon Vadisi’nde temsil etmeye hak kazanan girişimler şu şekilde oldu:
* Ankara bölgesel finali kazananı RePG Enerji Sistemleri San. Tic. A.Ş - Hasan Ayartürk – (Kurucu & Genel Müdür) - RePG, düşük sıcaklıklı atık ısı ve atmosferik nemden elektrik ve temiz su üretimine odaklanan patentli deeptech enerji teknolojileri geliştiriyor.
* İstanbul bölgesel finali kazananı PardonAI - Gökhan Çam ( Kurucu & CEO) - Yapay zekâ tabanlı iş akışı ve verimlilik çözümleri geliştiren PardonAI, İstanbul Bölgesel Finali’nde jüri değerlendirmeleri sonucunda Startup World Cup Büyük Finali’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.
Her iki girişim de 4-6 Kasım 2026’da San Francisco’da gerçekleştirilecek Startup World Cup Büyük Final sahnesinde Türkiye’yi temsil edecek ve 1 milyon dolar yatırım ödülü için dünyanın farklı ülkelerinden gelen finalistlerle yarışacak. Etkinlik kapsamında yalnızca pitch (sunum) yarışmaları değil; keynote konuşmaları, yatırımcı panelleri, networking buluşmaları ve reverse pitching (ters sunum) oturumları da gerçekleştirildi. Ankara Bölgesel Finali’nde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil keynote speech oturumunda yer alırken, İstanbul Bölgesel Finali’nde erken aşama teknoloji yatırımcısı Hande Enes girişimcilik ve yatırım perspektiflerini katılımcılarla paylaştı.
70’den fazla ülkede düzenleniyor
Startup World Cup Türkiye 2026, yalnızca bir yarışma değil; Türkiye girişimcilik ekosistemini uluslararası yatırım ağıyla buluşturan çok katmanlı bir platform olarak konumlandı. İki şehirde gerçekleştirilen organizasyon boyunca erken aşama girişimlerden ölçeklenme sürecindeki teknoloji şirketlerine kadar birçok ekip yatırımcılarla birebir temas kurma fırsatı yakaladı. Pegasus Tech Ventures tarafından global ölçekte yürütülen Startup World Cup, bugün 70’ten fazla ülkede düzenleniyor ve dünyanın en büyük girişimcilik platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Startup World Cup Türkiye 2026 ile birlikte Türkiye girişimcilik ekosistemi bir kez daha Silikon Vadisi sahnesinde temsil edilmeye hazırlanıyor.