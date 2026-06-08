Startup World Cup Türkiye 2026 iki bölge finaliyle tamamlandı: Türkiye’den iki girişim Silikon Vadisi’ne uzanacak

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Marmara Teknokent yürütücülüğünde ve Synergia orga­nizatörlüğüyle düzenlenen Startup World Cup Türki­ye 2026 kapsamında, Türki­ye’nin dört bir yanından ve uluslararası girişimcilik eko­sisteminden yoğun katılım gerçekleşti. Bu yılki organi­zasyon sürecinde 200’ün üze­rinde startup başvurusu alı­nırken, etkinliklere toplamda 800’den fazla fiziksel katılım­cı katılım sağladı. Program boyunca 30’dan fazla ekosis­tem paydaşı ve 60’den fazla mentor girişimlerle bir ara­ya geldi. Startup World Cup Türkiye 2026’nın ilk etkin­liği olan Ankara Bölgesel Fi­nali, 20 Mayıs tarihinde ATO Congresium’da, Marmara Teknokent Genel Müdürü Mehmet Ali Okur’un açılış ko­nuşmasıyla başladı. İstanbul Bölgesel Finali ise 3 Haziran tarihinde Bilgiyi Ticarileştir­me Merkezi’nde düzenlendi. Böylece Startup World Cup Türkiye, 2026 yılında iki bü­yük bölgesel finalle Türkiye girişimcilik ekosistemini ya­tırımcılar, mentorlar ve ulus­lararası paydaşlarla bir araya getirdi.

İki bölgesel final sonunda Türkiye’yi Silikon Vadisi’nde temsil etmeye hak kazanan gi­rişimler şu şekilde oldu:

* Ankara bölgesel finali ka­zananı RePG Enerji Sistemleri San. Tic. A.Ş - Hasan Ayartürk – (Kurucu & Genel Müdür) - RePG, düşük sıcaklıklı atık ısı ve atmosferik nemden elektrik ve temiz su üretimine odakla­nan patentli deeptech enerji teknolojileri geliştiriyor.

* İstanbul bölgesel fina­li kazananı PardonAI - Gök­han Çam ( Kurucu & CEO) - Yapay zekâ tabanlı iş akışı ve verimlilik çözümleri gelişti­ren PardonAI, İstanbul Böl­gesel Finali’nde jüri değerlen­dirmeleri sonucunda Startup World Cup Büyük Finali’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Her iki girişim de 4-6 Kasım 2026’da San Francisco’da ger­çekleştirilecek Startup Wor­ld Cup Büyük Final sahne­sinde Türkiye’yi temsil ede­cek ve 1 milyon dolar yatırım ödülü için dünyanın farklı ül­kelerinden gelen finalistler­le yarışacak. Etkinlik kapsa­mında yalnızca pitch (sunum) yarışmaları değil; keynote ko­nuşmaları, yatırımcı panel­leri, networking buluşmaları ve reverse pitching (ters su­num) oturumları da gerçek­leştirildi. Ankara Bölgesel Fi­nali’nde T.C. Sanayi ve Tekno­loji Bakanlığı, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdü­rü Sadullah Uzun ve Orta Do­ğu Teknik Üniversitesi Rektö­rü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil keynote speech oturumun­da yer alırken, İstanbul Böl­gesel Finali’nde erken aşama teknoloji yatırımcısı Hande Enes girişimcilik ve yatırım perspektiflerini katılımcılar­la paylaştı.

70’den fazla ülkede düzenleniyor

Startup World Cup Türkiye 2026, yalnızca bir yarışma değil; Türkiye girişimcilik ekosistemini uluslararası yatırım ağıyla buluşturan çok katmanlı bir platform olarak konumlandı. İki şehirde gerçekleştirilen organizasyon boyunca erken aşama girişimlerden ölçeklenme sürecindeki teknoloji şirketlerine kadar birçok ekip yatırımcılarla birebir temas kurma fırsatı yakaladı. Pegasus Tech Ventures tarafından global ölçekte yürütülen Startup World Cup, bugün 70’ten fazla ülkede düzenleniyor ve dünyanın en büyük girişimcilik platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Startup World Cup Türkiye 2026 ile birlikte Türkiye girişimcilik ekosistemi bir kez daha Silikon Vadisi sahnesinde temsil edilmeye hazırlanıyor.