Startup yatırımları 1.3 milyar doları aştı

Selenay YAĞCI

Startupwatch’ın etkinliğinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişimlere yapılan yatırımların 2021’nin ilk 6 ayında 1.3 milyar doları aştığını açıkladı. Bu yılın ikinci çeyreğinde 63 girişimin toplamda 746 milyon dolarlık yatırım aldığını ifade eden Bakan Varank, Türkiye’nin İtalya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığını ekledi.

Varank sözlerine şöyle devam etti: “Geçen yıl unicorn olan Peak Games ile Türkiye sahip olduğu potansiyeli gösterdi. Ardından bu yıl Getir ve Dream Games’in de unicorn olması bunun tesadüf olmadığını gösterdi. 2023’te en az 10 turcorn çıkarma hedefimiz ulaşılması zor bir hedef değil. Bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. 2021 yılının gösterdiği performansta bunu gösteriyor. Ülkemiz birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. 129 girişime 1.3 milyar dolarlık yatırım hacmine ulaştığını görüyoruz. Biz Hazine Bakanlığı ile birlikte girişimcileri finansmana ulaştırmak için fonların fonu sistemini kurduk. Bu fonlar 5 girişim sermayesi fonuna destek olup, 1.7 milyar fon büyüklüğüne ulaşmasını ve 150 tekno tabanlı erken aşama girişimine yatırım yapılmasını amaçlıyoruz.”