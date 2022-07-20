Startup yatırımları hız kesti

Selenay YAĞCI / İSTANBUL

Girişim yatırımları, 2022’nin ikinci çeyreğinde hız kesti. Bu yılın ikinci çeyreği, 2021’in aynı döneminden bu yana en az yatırım yapılan çeyrek oldu. Bu yıl ikinci çeyrekte 79 yatırım turunda 114 milyon dolar yatırım yapıldı. Girişim yatırımlarının çeyreklere göre dağılımına bakıldığında Getir’in mega yatırımı (555 milyon dolar) çıkarıldığında geçen yıl ikinci çeyrekte, 205 milyon dolar yatırım yapılmıştı. 2020’nin ikinci çeyreğinde ise yalnızca 29 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde 10 milyon dolarlık yatırım miktarının üzerinde yalnızca 2 anlaşma vardı. Bunlar Param Group ve Rubibrands’in aldığı yatırımlar oldu oldu.

Startups.watch’un etkinlikle açıkladığı verilere göre, 2022 ilk yarısında toplamda 140 yatırım turunda 1 milyar 393 milyon dolar yatırım yapıldı. Yine Getir’in mega yatırımları çıkarıldığında geçen yıl ekosistemde 601 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı, bu yılın ilk yarısında da 625 milyon dolar yatırım yapıldı.

Yılın ilk yarısında toplam yatırımın yüzde 90’ını oluşturan 1 milyar 252 milyon dolar, sadece 6 girişime yapıldı. Bunlar sırasıyla; Getir (768 milyon dolar ), Dream Games (255 milyon dolar), Insider (121 milyon dolar), Spyke (50 milyon dolar), Param Group (Açıklanmadı) ve Rubibrands (23 milyon dolar).

Yatırım büyüklüğü açısından; bakkal teslimatı, oyun, yapay zeka, SaaS ve pazarlama teknolojisi yılın ilk yarısının sıcak konularıydı. Yatırım adedi açısından; fintech, SaaS, AI, oyun ve e-ticaret öne çıktı. İlk yarıda 23 fintech yatırım aldı. Son dönemdeki regülasyonlar sayesinde hareketlilik yaşayan fintech dikeyi aynı zamanda en çok girişim kurulan dikeyler arasında yer aldı.

Oyun sektöründe yatırım anlamında ikinci çeyrekte yavaşlık olsa da ilk yarı yıla bakıldığında rekorlar tazelendi. Türkiye’de ilk yarıyılda 13 oyun girişimi toplamda 333 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımlar bazında Türkiye İngiltere, Norveç, Finlandiya ve İsveç’in üstünde 1. sırada yer aldı. Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, oyun sektörünün bölünerek büyüdüğünün, girişimlerde çalışmanın girişim ekosistemini nasıl daha iyi yerlere getirdiğinin en iyi örneği Peak olduğunu vurgulayarak, “Bir zamanlar Peak’de çalışan 80 kişi daha sonra 65 girişim kurdu. Bunlardan 28’i oyun girişimi oldu” dedi.

Türkiye Süper Lig’teki yerini korudu

Türkiye, yılın ilk yarısında Getir’in aldığı yatırımlarla Avrupa’da Hollanda, Estonya, Avusturya’nın üzerinde Süper Lig’teki (1 milyar doların üzerinde yatırım) yerini korudu. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi’ne çıkan, Fransa ve İngiltere ise Süper Lig’e geri döndü. Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca İngiltere kaldı. İstanbul ilk yarı yılda Avrupa’da Londra, Paris, Berlin’in ardından en çok yatırım yapılan 4’üncü şehir oldu. Oyun yatırımları anlamında ise Avrupa’da 1’inci sırada yer aldı ve Londra, Oslo, Helsinki ve Stockholm’ün üstünde yer aldı.

Kadın girişimciler rekor kırdı

İlk yarı yılda 140 yatırımın 36’sında kadın girişimci vardı. Bu son 5 yıldaki en yüksek oran oldu. İlk yarı yılda kurulan girişimler incelendiğinde ise girişimlerin sadece yüzde 15’i kadın girişimciler tarafından kuruldu. Geçen yıl kadın girişimcilere toplamda 66 milyon dolarlık yatırım yapılırken, bu yıl bu rakam 208 milyon dolara çıktı. Genel yatırımların içinde de kadın girişimcilerin payı yüzde 26’ya çıktı. Hande Çilingir’in kurucusu olduğu Insider, bu yıl 121 milyon dolar yatırım aldı. Kadın girişimcilerin olduğu şirketler arasında en çok yatırım yapılanlar Spy ke Games, Space Runners, Revel Games, Düşyeri, Vispera, Kidly, Wellbees, Kolay IK ve Bolt Insight oldu.



