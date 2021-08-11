Startup’lar için belirlenen 10 yıllık hedefe 15 ayda ulaşıldı

Türkiye merkezli StartupMarket tarafından hazırlanan ve yılın ilk yarısının değerlendirildiği rapora göre, yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen 130 turda 116,5 milyon dolar yatırım yapıldı.

Buna Getir, Dreamgames ve Trendyol yatırımları da dahil edildiğinde rakam 1,67 milyar dolara ulaşıyor.

Rapora göre, yalnızca haziran ayında 27 startup için yapılan 14 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bunlar arasında 3,3 milyon dolar yatırım alan Ödeal öne çıkarken, Yük Cebinde 250 bin euro, Yeniben.com 1,4 milyon TL’lik yatırım aldı.

Haziran 2019’da kurulan ve 3 milyon dolarlık yatırım alan mobil oyun girişimi Veloxia, bir başka önemli yatırım miktarına sahip startup oldu. Bu dönemde Yolda.com Avusturya merkezli Speedinvest liderliğinde 1,9 milyon dolarlık, SRPG oyunlara sahip Hungri Games de 1,1 milyon dolarlık yatırım aldı.

2018 yılında kurulan 12 dilde hem sesli hem de videolu içerikler sunan online meditasyon, yoga ve fitness platformu Lotus da 3,65 milyon dolarlık değerleme üzerinden yatırım aldı. Lotus ekibi, aldığı bu yatırımla ABD, Kanada, Avrupa, Uzak Doğu pazarlarına açılmayı ve buralarda büyümeyi hedefliyor.

“116,5 milyon dolarlık yatırım gelecek rekorun habercisi”

StartupMarket ve Kitlesel Fonlama Platformu kurucu ortağı ve CEO’su Serkan Bağçe, yılın ilk yarısının çok verimli geçtiğini ve bu artışın sürmesini beklediklerini söyledi. Geçen yıl gerçekleştirilen 172 turda 177 milyon dolarlık yatırım yapıldığına dikkat çeken Bağçe, “Bu yılın ilk altı ayındaki 116,5 milyon dolarlık yatırım yıl sonunda gelecek rekorun habercisi.” ifadesini kullandı.

Yeni startup’ların devreye girmesiyle birlikte ekosistemin büyüme trendi gösterdiğine işaret eden Bağçe, şunları kaydetti: “Yatırım alabilecek startup sayısı da bu paralelde artış gösteriyor. Bunun en temel iki nedeni bulunuyor. Birincisi startup’lara yatırım hiç olmadığı kadar ilgi çekiyor. İkincisi ise Startup’lar yetenekleri çekme konusunda hiç olmadığı kadar çok başarılılar. Geçtiğimiz 10 yılda yapılan yatırımın toplamına, gelecek 2 yılda erişmiş olacağımızı düşünüyorum. Bu ivmelenmenin artarak süreceğini tahmin ediyoruz. Bunun nedeni ise toplamda 46 yatırım fonunun toplam hacimlerinin 1 milyar doların üzerinde olması. Büyük yatırım fonları da yurtdışı temelli fonlar tarafından da destekleniyor. Bu perspektiften baktığımızda yakın dönemde yatırımı bekleyen 10 milyar dolar gibi bir miktar olacağını öngörüyoruz.”