'Startup’lara tedarik zincirinde pozitif ayrım!
Yaklaşık 1600 tedarikçi ile çalışan Turkcell, tedarik zincirlerinde yerli startup’lara pozitif ayrımcılık yapıyor. Şirket, ihale alan firmalara işin yüzde 10’u tutarındaki kısmını yerli bir startup’a yaptırma koşullu sunuyor.
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