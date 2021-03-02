STA’ya tarım ve hayvancılık eklenecek: İngiltere tarım ihracatında öne çıkacak

Hüsniye GÜNGÖR

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece Türkiye’nin 2020’de 20 milyar dolarlık tarım ürünü ihracat ederek bu alandaki ihracat gelirini yüzde 9 artırdığını söyledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği “Türkiye – Birleşik Krallık Tarım ve Hayvancılık & Yatırım ve İş Birliği Fırsatları” başlıklı webinarda konuşan bakan yardımcısı “361 milyon dolar seviyesindeki organik tarım ürünleri ihracatımızı da 550 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin 2020’de 7 milyon tonluk hasat artışıyla 124 milyon ton tarım ürünü ürettiğini söyleyen Işıkgece “18.6 milyon baş hayvanımızın olduğu 2020’de Türkiye yüzde 4.8 tarım büyümesi gerçekleştirdi. Tarım geliri de yüzde 20 arttı. 2020’de tarım ve gıda ihracatı da yüzde 5 arttı. Türkiye 20 milyar dolarlık ihracat yaparak bu alandaki ihracat gelirini yüzde 9 artırdı. 1982 farklı ürünü 205 farklı ülkeye ihraç edildi” bilgisini verdi.

Dijital tarım portalı yurtdışına açılacak

Türkiye’nin fındık, kayısı, incir kurusu, ayva ve kuru üzüm üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu söyleyen Işıkgece “Türkiye 540 bin hektarlık organik tarım alanı ile dünyada 13’üncü sırada. 2020’de organik ürünlerdeki ihracatımız 361 milyon dolar oldu. Bunu 550 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bakanlık olarak pandemi döneminde mütemadiyen üreticilerle bir araya gelerek stok kontrolü yaptıklarını anlatan Işıkgece, “Üretiminin devamı için perakende zincirleriyle etkili bir şekilde çalıştık. Üreticiler pandemi kısıtlamalarından muaf tutuldu ve aralıksız bir şekilde çalışmaya devam etti” dedi. Işıkgece bakanlık olarak kurdukları, üretici ve alıcıları bir araya getiren dijital tarım pazarı portalının (www.ditap.gov.tr) israf ve kayıpları önleyerek pandemi döneminde etkili olduğunu söyledi. Bakan yardımcısı portalı diğer ülkelerin kullanımına da açmak istediklerini belirtti.

Büyükelçi Chilcott: Brexit sonrası bağımsız ticaret ortağı olduk

Webinarın açılış bölümünde konuşan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott nüfus artışı ve iklim değişikliğine dikkat çekerek gıda üretiminde hiç olmadığı kadar yenilikçi olmaya ihtiyacımız olduğunu söyledi. Chilcott “Türkiye tarımda çok ileride, İngiltere’de de yenilikçilik alanında birçok gelişme var. İki ülkenin iş birliğinden tarım alanında faaliyet gösteren şirketlerimiz ve tüm dünya istifade edebilir. 2019’da karşılıklı tarım ticareti Türkiye’nin lehine 400 milyon sterlin olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık 2019’da 167 milyon sterlin değerinde gıda ürünü ihraç etmiş Türkiye’ye” diye konuştu.

“Siyasi irade ortaya koyabilirsek ciddi potansiyel var”

Brexit ile birlikte Birleşik Krallık’ın 50 yıllık AB üyeliğinin ardından bağımsız bir ticaret ortağı haline geldiğinin altını çizen Chilcott bunun tarım sektörü için önemli olduğunu söyledi. Chilcott şöyle devam etti: “AB’nin yenilikçiliğe karşı bir takım tutumları vardı. Çiftçilerimiz bundan da zorlandı. İngiliz üreticiler ABD’ye dana eti ya da Hindistan’a İskoç viskisi gönderirken yüzde 28 tarifeyle karşılaşıyordu. Artık kendi tarifelerimizi belirleyebileceğiz. Yeni piyasalara açılmayı umuyoruz ve İngiliz tüketicilerin de AB dışı ülkelerden gelecek kaliteli ürünlerle tanışmasını istiyoruz.”

Chilcott iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın iki yıl içinde kapsamının genişletilerek tarım ürünlerini de kapsar hale geldiğinde bu alanda çok başarılı iş birlikleri yaratacağını söyledi. Chilcott “Karşılıklı yatırımların da önünü açmamız gerekiyor. Engelleri hep birlikte bertaraf etmeliyiz. İki ülke olarak siyasi iradeyi ortaya koyabilirsek bu alanda çok ciddi bir potansiyel var” dedi.

Büyükelçi Yalçın: Birleşik Krallık Türkiye’den bilgi istedi

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da STA ile öngörülebilirlik kazandığımıza dikkat çekti. STA uyarınca Türkiye ve Birleşik Krallık tarafının değerlendirme süreci başlatacağını belirten Yalçın modernleştirilecek STA’nın Türkiye’ye çok önemli avantajlar sağlayacağını söyledi. Yalçın “İngiltere tükettiği gıdanın yüzde 64’ünü üretiyor, kalanı ithal ediliyor. Bu ithalatın toplam değeri 47.9 milyar sterline tekabül ediyor. Tarım üretiminde AB’de bir numara olan, dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye coğrafi avantajıyla da İngiltere için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin bu ithalattaki payı artabilir” diye konuştu. Yalçın, Birleşik Krallık’ın Türkiye Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’ndan koruma altındaki ürünler ve Türkiye’den gerçekleştirilecek ithalatla ilgili detaylar istediği bilgisini verdi.

Tarım ve hayvancılıktaki fırsatlar konuşuldu

DEİK Türkiye - Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte DEİK Başkanı Nail Olpak da kısa bir konuşma yaptı. Etkinlik daha sonra tarım ve hayvancılık sektöründeki iş birliği fırsatlarının konuşulduğu panelle devam etti. Anadolu Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye – Birleşik Krallık İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Nurdan Erbuğ’un yönetimindeki panelde Genus ABS Büyükbaş Hayvancılık Müdürü Bryn Jones, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT) Hayvan Bilimleri ve Tarım Teknolojileri Uzmanı Sam Hoste, Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz ile TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu ve sosyal girişimci Tülin Akın birer sunum yaptı.