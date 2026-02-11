Steakhouse zinciri çöktü: 266 restoran kapandı, sadece 1 şube kaldı

ABD'de orta fiyat segmentindeki steakhouse restoranları son yıllarda ciddi bir baskı altında. Bu segment, lüks restoranlar ile daha uygun fiyatlı zincirler arasında sıkışmış durumda.

Outback Steakhouse, pahalı rakiplere kıyasla daha uygun fiyat sunarken; Chili’s ve Applebee’s gibi zincirlerle fiyat rekabetinde zorlanıyor. Artan maliyetler ve özellikle et fiyatlarının marjları daraltması, bu modeli kırılgan hale getiriyor.

Hızlı yükseldi, hızlı düştü

Lone Star Steakhouse, 1989 yılında Kuzey Carolina’nın Winston-Salem kentinde açıldı. Aile dostu konsepti, Teksas temalı dekorasyonu ve görece uygun fiyatlarıyla kısa sürede büyüdü. 1998’e gelindiğinde zincir 267 şubeye ulaşarak zirvesini gördü.

Ancak ekonomik koşullar, agresif büyüme stratejisi ve artan rekabet zincirin sonunu hazırladı. 2000 yılında 24 düşük performanslı restoran kapatıldı. 2006’da özel sermaye fonuna satılan şirket, 2008’de yeniden küçülmeye başladı.

2008’de 26 restoran kapatıldı ve toplam şube sayısı 169’a geriledi. Aynı yıl 35 restoran için 69 milyon dolarlık satış-geri kiralama anlaşması yapıldı. Bu hamle kısa vadeli nakit sağlasa da uzun vadede finansal baskıyı artırdı.

2010’da 19 restoran daha kapatıldı. 2013’te zincir yeniden satıldı. 2016’ya gelindiğinde şube sayısı 16’ya kadar düştü.

13 Şubat 2017’de Lone Star Steakhouse, ABD’de yeniden yapılandırma anlamına gelen iflas korumasına başvurdu. Süreç daha sonra tasfiyeye dönüştü. 2018’de ABD’de kalan son dört şube de kapandı.

Bugün zincirin yalnızca Guam Adası’nda bağımsız olarak işletilen tek bir şubesi bulunuyor.

Rekabet ve ekonomi zinciri bitirdi

Uzmanlara göre Lone Star’ın çöküşünde üç temel faktör öne çıkıyor:

- Aşırı doymuş steakhouse pazarı

- Hisse senedi piyasasındaki dalgalı performans

- Yönetim hataları ve agresif büyüme kararları

289 milyon dolar geriledi

2002-2012 arasında Lone Star’ın ABD satışları 289 milyon dolar geriledi. Bu düşüş, sektör analizlerinde en büyük kayıplardan biri olarak kayda geçti. Özellikle LongHorn Steakhouse ve Texas Roadhouse gibi rakiplerle 12-20 dolar segmentinde yoğun rekabet yaşandı.