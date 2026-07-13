Stellantis 1,6 milyon araç sevk etti

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Stellantis, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 1 milyon 597 bin araç sevk etti. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 447 bin olan sevkiyatlar böylece yüzde 10 yükseldi. Açıklanan rakamlar henüz denetlenmemiş ön tahmin niteliği taşıyor. ([Stellantis.com][1])

Stellantis hangi markaların sahibi?

Amsterdam merkezli Stellantis, araç ve mobilite çözümleri geliştiren çok uluslu bir otomotiv grubu olarak faaliyet gösteriyor.

Grubun bünyesinde Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ram, Maserati, Lancia, Abarth, DS Automobiles ve Vauxhall olmak üzere 14 otomotiv markası bulunuyor. Free2move ve Leasys ise grubun mobilite hizmetleri alanındaki markaları arasında yer alıyor.

Kuzey Amerika’da yüzde 38 artış

Stellantis’in Kuzey Amerika sevkiyatları 122 bin adet artarak 445 bine çıktı. Ram 1500, Jeep Grand Cherokee, Chrysler Pacifica ve Dodge Charger gibi yeni veya yenilenen modeller büyümeyi destekledi.

Avrupa’daki sevkiyatlar yüzde 5 artışla 762 bine ulaşırken Citroën C3, Opel Frontera, Fiat Grande Panda ve Peugeot modelleri bölgedeki hacme katkı sağladı.

Orta Doğu ve Afrika sevkiyatları bölgesel çatışmaların etkisiyle yüzde 3 geriledi. Türkiye’deki sevkiyatlar yaklaşık 8 bin azalırken Körfez ülkelerindeki hacim yaklaşık yüzde 50 düştü.

Stellantis, ikinci çeyreğe ilişkin ayrıntılı finansal sonuçlarını 30 Temmuz’da açıklayacak.