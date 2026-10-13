Stellantis Türkiye'de 21 bin araç kaybetti: Avrupa'da sevkiyatlar arttı

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Otomotiv devi Stellantis (STLA), Avrupa'da büyürken Türkiye'de sert bir gerileme yaşadı. Şirketin 13 Ekim'de açıkladığı üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye'deki araç sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 21 bin adet azaldı. Aynı dönemde Avrupa sevkiyatları yüzde 10 artarak 588 bin araca ulaştı. Küresel ölçekte ise yüzde 1'lik düşüş kaydedildi.

Fiat, Peugeot, Citroën, Opel ve Jeep gibi markaları bünyesinde bulunduran şirket, Türkiye'deki gerilemeyi yalnızca talepteki zayıflamaya bağlamadı. Ekim ayında başlaması planlanan yerli hafif ticari araç üretimi öncesinde ithal araç sevkiyatlarının azaltılması da düşüşün önemli nedenleri arasında gösterildi.

Türkiye'deki 21 bin araçlık kaybın iki nedeni

Stellantis'in üçüncü çeyrek sonuçlarında en dikkat çekici gelişmelerden biri Türkiye pazarındaki daralma oldu.

Şirket, temmuz-eylül döneminde Türkiye'ye yönelik araç sevkiyatlarının yaklaşık 21 bin adet azaldığını açıkladı. Bu düşüş, Stellantis'in Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki toplam sevkiyat kaybından bile daha büyük gerçekleşti.

Grubun Orta Doğu ve Afrika sevkiyatları yıllık yüzde 21 azalarak 95 binden 75 bin adede geriledi. Bölgedeki toplam kayıp 20 bin araç olurken Türkiye'deki düşüş 21 bin araca ulaştı.

Aradaki fark, diğer bazı pazarlardaki artışlardan kaynaklandı. Cezayir ve Fas'taki sevkiyatların yükselmesi, Türkiye ve Körfez ülkelerindeki düşüşün bir bölümünü dengeledi.

Şirket açıklamasında Türkiye'deki gerilemenin iki temel nedeni öne çıktı: Pazar koşullarının zayıflaması ve yerli üretime geçiş hazırlıkları nedeniyle ithal araç sevkiyatlarının azaltılması.

Ekimde yerli üretim için yeni adım

Türkiye'deki düşüşün arkasında yalnızca otomobil talebindeki gerileme bulunmuyor.

Stellantis, küçük hafif ticari araçların Türkiye'de yerli üretimine Ekim 2026'da başlanmasının planlandığını açıkladı. Şirket, bu üretim hazırlığı kapsamında ithal edilen araçların sevkiyatını azaltmış durumda.

Bu gelişme, Stellantis'in Türkiye'deki satış ve tedarik yapısında değişime işaret ediyor. Daha önce yurt dışından getirilen bazı araçların yerli üretimle karşılanması, ithalat ihtiyacını ve sevkiyat takvimini etkileyebilir.

Bursa'daki Tofaş fabrikası da Stellantis markalarının hafif ticari araç üretiminde önemli bir merkez haline gelmiş durumda. Fiat Doblo, Citroën Berlingo ve Peugeot Rifter gibi modeller bu üretim yapılanmasının parçaları arasında bulunuyor.

Ancak Stellantis'in üçüncü çeyrek açıklamasındaki 21 bin araçlık düşüşün ne kadarının zayıf talepten, ne kadarının ithalatın azaltılmasından kaynaklandığı ayrı ayrı belirtilmedi.

Bu nedenle sevkiyat kaybının tamamını tüketici talebindeki azalma olarak değerlendirmek doğru değil.

Avrupa'da yüzde 10 artış: Elektrikli modeller öne çıktı

Türkiye'deki daralmanın aksine Stellantis, Avrupa operasyonlarında sevkiyatlarını artırdı.

Şirketin genişletilmiş Avrupa bölgesindeki araç sevkiyatları üçüncü çeyrekte 534 binden 588 bin adede yükseldi. Böylece yıllık bazda 54 bin araçlık artış ve yüzde 10 büyüme gerçekleşti.

Büyümede özellikle elektrikli otomobiller ve yeni modeller etkili oldu.

Citroën C3 ve C3 Aircross, Opel Frontera ve Fiat Grande Panda gibi Smart Car platformundaki modellerin sevkiyatları toplamda yaklaşık 26 bin adet arttı.

Yeni Fiat 500 Hybrid yaklaşık 6 bin, Jeep Compass ise 5 bin adetlik ek katkı sağladı. Hafif ticari araç sevkiyatlarında da yaklaşık 7 bin adetlik artış kaydedildi.

Çinli üretici Leapmotor da büyümeye önemli katkıda bulundu. Stellantis'in ortak girişimi üzerinden Avrupa'da dağıtılan Leapmotor markalı araçların sevkiyatları 34 bin adet artarak 44 bine ulaştı.

Buna karşılık Opel Corsa, Opel Mokka, Citroën C4, Alfa Romeo Junior ve Peugeot 2008 gibi diğer modellerde toplam 28 bin adetlik sevkiyat düşüşü yaşandı.

Avrupa'daki büyümenin özellikle yeni ürünlerden ve elektrikli modellerden gelmesi, grubun ürün portföyündeki değişimin etkisini ortaya koydu.

Kuzey Amerika'da Jeep kaynaklı sert düşüş

Stellantis'in en büyük kayıplarından biri Kuzey Amerika'da yaşandı. Bölgede araç sevkiyatları yüzde 12 azalarak 404 binden 357 bin adede düştü. Böylece bir yıllık kayıp 47 bin araca ulaştı.

Şirket, düşüşü ağırlıklı olarak yaz aylarında planlanan üretim duruşlarına bağladı. Özellikle Jeep Grand Cherokee ve Compass modellerinin sevkiyatlarında ayrı ayrı yaklaşık 25 bin adetlik gerileme yaşandı.

Buna karşılık Ram markasının performansı düşüşü kısmen sınırladı. Ram sevkiyatları yeni ve yenilenen modellerin desteğiyle yaklaşık 17 bin adet arttı.

Ram 1500 HEMI V8 ve yeni Ram 1500 TRX, büyümeye katkıda bulunan modeller arasında yer aldı.

Kuzey Amerika'daki gerileme, Stellantis'in Avrupa'daki büyümesine rağmen küresel toplamda düşüş yaşamasının temel nedenlerinden biri oldu.

Küresel sevkiyat 1,29 milyona geriledi

Stellantis'in dünya genelindeki araç sevkiyatları 2026'nın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 1 milyon 286 bin adet oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 300 bin olan sevkiyatlar, böylece 14 bin adet ve yüzde 1 azaldı.

Güney Amerika'da sevkiyatlar yaklaşık bin adet gerilerken Asya-Pasifik bölgesinde yüzde 6 düşüş yaşandı. Brezilya'daki yaklaşık 13 bin adetlik artış, Arjantin başta olmak üzere diğer Güney Amerika pazarlarındaki kayıplarla dengelendi.

Türkiye'de ise genel otomotiv pazarı da daralmayı sürdürüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2026'nın ilk dokuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 13,4 azalarak 803 bin 465 adede geriledi.

Stellantis'in Türkiye'deki sevkiyat kaybı bu genel daralmayla aynı döneme denk geliyor. Ancak şirketin yerli üretim hazırlıkları da ithal araç hacmini etkiliyor.

Gözler 28 Ekim'deki mali sonuçlarda

Stellantis'in açıkladığı üçüncü çeyrek sevkiyat rakamları henüz denetlenmemiş ön tahmin niteliği taşıyor. Şirketin aynı döneme ilişkin ayrıntılı finansal sonuçları 28 Ekim 2026'da açıklanacak.

Bu sonuçlar, Avrupa'da artan araç sevkiyatlarının gelir ve kârlılığa ne ölçüde yansıdığını, Kuzey Amerika ve Türkiye'deki kayıpların finansal etkisini daha açık biçimde ortaya koyacak.

Türkiye açısından ise yerli hafif ticari araç üretiminin başlamasıyla birlikte ithal sevkiyatlar ve iç pazara sunulan araçlar arasındaki dengenin nasıl şekilleneceği izlenecek.