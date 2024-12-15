Stellantis ve CATL'den batarya tesisine dev yatırım

Otomotiv devi Stellantis, elektrikli araç pazarı büyürken İspanya Zaragoza fabrikasında lityum demir fosfat (LFP) batarya üretimine hazırlanıyor.

Uygun fiyatlı orta menzilli yeni araçlar geliyor

CATL ve Stellantis arasında yüzde 50-50 ortak girişimle hayata geçecek fabrika otomotiv devinin daha kaliteli, dayanıklı ve uygun fiyatlı orta menzilli B ve C segment batarya elektrikli binek otomobil, crossover ve SUV araçlar sunmasını sağlayacak.

İki şirket uzun vadeli işbirliği için el sıkışırken, bu işbirliği Stellantis'in gelişmiş batarya elektrikli araçlarını (BEV) desteklemek üzere iddialı bir teknoloji yol haritası oluşturmayı ve batarya değer zincirini daha da güçlendirmek için fırsatları belirlemeyi hedefliyor.

Daha rekabetçi elektrikli araçlar üretilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis olarak müşterilerine rekabetçi elektrikli araçlar sunmak adına mevcut tüm gelişmiş batarya teknolojilerini kullanarak karbondan arındırılmış bir geleceğe kendilerini adamış durumda olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ortağımız CATL ile hayata geçirdiğimiz bu ortak girişim, temiz ve yenilenebilir enerjide zaten lider olan bir üretim tesisine yenilikçi batarya üretimini de ekleyerek 360 derece sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsenmesine yardımcı olacak. İspanyol yetkililer de dahil olmak üzere bu girişimin hayata geçmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara devam eden destekleri için teşekkür etmek istiyorum."

'Sektörde büyük bir başarı hikayesi yazacağız'

CATL Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Robin Zeng de ortak girişimin, Stellantis ile olan işbirliklerini yeni zirvelere taşıdığını ifade etti. Zeng, son derece gelişmiş batarya teknolojileri ve üstün işletme bilgilerinin, Stellantis'in Zaragoza'da yerel olarak iş yapma konusundaki onlarca yıllık deneyimiyle bir araya gelmesiyle sektörde büyük bir başarı hikayesi yazacaklarına inandıklarını aktardı.

CATL'nin hedefinin sıfır karbon teknolojisini dünya genelinde erişilebilir hale getirmek olduğunu kaydeden Zeng, "Daha yenilikçi işbirliği modelleriyle ortaklarımızla küresel çapta işbirliği yapmak için heyecanla bekliyoruz." açıklamasında bulundu.