Stellantis’in Avrupa’daki batarya fabrikasına 1.700 Çinli işçi geliyor

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Stellantis (STLA) ile Çinli batarya üreticisi CATL’nin (300750) İspanya’daki ortak fabrikasında Çinli çalışan sayısı inşaat döneminin zirvesinde 1.700’e ulaşacak. İşçilerin geliş hızı, vize ve çalışma izinlerinin ne zaman verileceğine bağlı olacak.

Aragon bölgesinde kurulan tesiste halen 500 kişi çalışıyor. Bunların yaklaşık 170’i Çin’den gelirken, Çinli çalışanların ağırlıklı olarak tasarım ve yönetim görevlerini üstlendiği açıklandı.

Ortalama 1.000 Çinli çalışan

Stellantis ile CATL’nin yüzde 50’şer payla kurduğu Contemporary Star Energy, fabrikanın inşaatı boyunca ortalama 1.000 Çinli çalışandan yararlanacak.

Çin’den gelecek ekipler yalnızca fiziksel inşaatta değil, üretim hatlarının kurulması, makinelerin devreye alınması ve batarya üretim süreçlerinin tesise aktarılmasında da görev yapacak.

Çalışan sayısı inşaatın en yoğun aşamasında 1.700’e ulaşacak. Bu sayı fabrikanın kalıcı çalışan kadrosunu değil, tesisin kurulması ve üretime hazırlanması sırasında görev yapacak Çinli personelin zirve seviyesini gösteriyor.

Takvimi vizeler belirleyecek

Çinli çalışanların İspanya’ya geliş takvimini vize ve çalışma izni süreçleri belirleyecek. Aragon yönetimi, izinlerin çıkış hızına bağlı olarak personelin kademeli biçimde bölgeye geleceğini bildirdi.

Geçici çalışanların konaklaması için fabrika sahası içinde ayrı bir yerleşim alanı kurulması planlanıyor. Projenin Figueruelas Belediyesi’nden ruhsat alması beklenirken çevredeki yerleşimler, bölgedeki konut yetersizliğini gündeme taşıyor.

Fabrikanın bulunduğu Figueruelas ve çevresinde kısa sürede yüzlerce çalışana konut sağlanması, yatırımın üretim dışındaki en büyük hazırlık başlıklarından biri haline geldi.

Kalıcı kadro yerelden kurulacak

Çinli ekiplerin ağırlığı inşaat ve üretime geçiş dönemiyle sınırlı kalacak. Batarya fabrikası tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 4.000 kişilik kalıcı kadronun Aragon bölgesinden oluşturulması planlanıyor.

Contemporary Star Energy, yerel çalışanları batarya üretimi için eğitecek. Bazı İspanyol çalışanların CATL’nin Çin’deki tesislerinde eğitim alması ve daha sonra İspanya’daki ekiplere bilgi aktarması da planlar arasında bulunuyor.

Model, üretim teknolojisinin ilk aşamada Çinli ekipler tarafından kurulmasını, daha sonra operasyonun yerel çalışanlara devredilmesini öngörüyor. Böylece Çinli işçilerin gelişi ile 4.000 kişilik yerel istihdam hedefi birbirinden ayrılıyor.

Yatırım 4,1 milyar euro

Stellantis batarya fabrikası için öngörülen yatırım 4,1 milyar euroya kadar çıkacak. Zaragoza yakınlarındaki tesis yaklaşık 367 bin metrekarelik alanda kuruluyor.

Fabrika tam kapasiteye ulaştığında yıllık 50 gigavatsaatlik üretim yapabilecek. Tesiste lityum demir fosfat bataryalar üretilecek.

Lityum demir fosfat teknolojisi, maliyet ve dayanıklılık avantajıyla özellikle daha erişilebilir fiyatlı elektrikli otomobillerde kullanılıyor. Stellantis, burada üretilecek bataryaları Avrupa’daki B ve C segmenti otomobil, crossover ve SUV modellerinde değerlendirmeyi planlıyor.

Yatırım, CATL’nin Çin’de geliştirdiği batarya teknolojisini Avrupa’da yerelleştirirken Stellantis’in elektrikli otomobil maliyetini düşürme stratejisinin de önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Üretim 2027’ye ertelendi

Stellantis ve CATL, fabrikanın ilk üretime 2026 sonunda başlamasını planlamıştı. Güncellenen takvime göre batarya üretimi 2027’nin ilk aylarında başlayacak.

Aragon yönetimi, fabrikanın inşaatını tamamlamak için gereken bütün onayların alındığını açıkladı. Böylece projenin önündeki idari engeller kalkarken üretim hatlarının kurulması ve Çinli teknik ekiplerin bölgeye getirilmesi ana takvim riski haline geldi.

İzlenecek başlıca aşamalar, 1.700 Çinli çalışanın vize süreçleri, geçici konaklama alanının tamamlanması ve fabrikanın 2027’nin ilk aylarında üretime başlayıp başlayamayacağı olacak.